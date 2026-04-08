Austin Reaves apunta a conseguir un contrato extraordinario con Lakers

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de la NBA se prepara para uno de los movimientos más significativos de la próxima agencia libre. Austin Reaves, el escolta que ha pasado de no ser drafteado a convertirse en una pieza angular en la rotación de Los Angeles Lakers, está proyectado para buscar un nuevo acuerdo contractual que podría romper récords de eficiencia financiera para un jugador de su perfil.

Según ha informado el analista financiero de la NBA, Eric Pincus, las expectativas salariales para Reaves han dado un salto astronómico. Se espera que el jugador busque un contrato que oscile entre los $30 millones y los $41 millones de dólares anuales, cifras que lo posicionarían en el escalafón salarial de las superestrellas de la liga.

La estrategia de negociación: El "Max" sobre la mesa

La evolución de Reaves no ha pasado desapercibida para los ejecutivos de la liga ni para su propio equipo de representación. Como detalla Pincus en su informe: “La representación de Reaves debería pedir, y probablemente pedirá, el máximo, lo que sitúa el rango de negociación entre $30 millones y $41.3 millones”.

Este movimiento estratégico busca capitalizar el valor de mercado actual del jugador, quien ha demostrado ser un generador de juego secundario de élite, un tirador fiable y un defensor aguerrido en momentos de alta presión. El informe añade que el acuerdo final no solo se basará en la cifra bruta, sino en una estructura compleja: “El acuerdo se basará en el salario inicial (quizás $35 millones), el número de años (presumiblemente entre 3 y 5), los aumentos salariales y otros detalles como opciones, bonos por traspaso y adelantos de pago”.

Impacto en la estructura de los Lakers y la liga

Para la franquicia de Los Ángeles, retener a Reaves bajo estos parámetros financieros supondrá un desafío de ingeniería salarial. Con las nuevas restricciones del convenio colectivo (CBA), los equipos deben ser extremadamente meticulosos al otorgar contratos de esta magnitud para evitar las penalizaciones del "segundo impuesto de lujo".

Los puntos clave que definirán la negociación incluyen:

Salario Inicial Progresivo: La posibilidad de comenzar en los $35 millones con incrementos anuales del 8%, lo máximo permitido para equipos que retienen a sus propios jugadores.

Años de Compromiso: Un contrato de 4 o 5 años aseguraría la etapa de plenitud física de Reaves (27-32 años) con la organización.

Cláusulas de Protección: La inclusión de un trade kicker (bono por traspaso) y opciones de jugador para el último año serán temas de debate en la mesa de negociación.

De "Undrafted" a Pieza de Élite

La trayectoria de Austin Reaves es una de las historias más inspiradoras de la NBA moderna. Su capacidad para leer el juego y su química en cancha con figuras de la talla de LeBron James y Luka Doncic lo han vuelto indispensable. Su valor no solo reside en las estadísticas, sino en la eficiencia: Reaves se ha consolidado como uno de los jugadores con mejor porcentaje de tiro verdadero (True Shooting Percentage) entre los guardias de la Conferencia Oeste.

Este nuevo contrato no solo validaría su impacto deportivo, sino que marcaría un precedente para los jugadores que ingresan a la liga por vías no tradicionales, demostrando que el rendimiento sostenido en escenarios de postemporada es la moneda de cambio definitiva en la NBA actual.