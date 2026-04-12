SPB: Néstor "Mamá Osa" Salazar sería el nuevo coach de Marinos de Anzoátegui

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Posible bombazo a la vista. Según adelanta el portal "Dos Quintetos", el entrenador venezolano Néstor Salazar, conocido popularmente como "Mamá Osa", estaría cerca de regresar a los banquillos de la Superliga de Baloncesto Profesional de Venezuela, de la mano de un equipo que sería nuevo para él, y con el que rivalizó durante mucho tiempo: Marinos de Anzoátegui.

¿Néstor Salazar a Marinos?

Y es que, en efecto, según el reporte de Dos Quintetos, Néstor "Mamá Osa" Salazar es el elegido por la directiva de Marinos de Anzoátegui para asumir el banquillo del equipo, luego de la renuncia del argentino Silvio Santander, quien había asumido las riendas del "Acorazado Oriental" para esta temporada 2026 en el baloncesto criollo.

De concretarse esta firma, "Mamá Osa" asumirá el banquillo de Marinos en una posición nada cómoda, ya que luego de 14 compromisos disputados, los orientales se encuentran en la sexta posición de la tabla, con récord de ocho triunfos y seis derrotas, lo que los deja con 22 puntos.

Esta podría ser la primera vez que Néstor Salazar dirige a Marinos de Anzoátegui en su extensa carrera dentro del baloncesto venezolano, y buscará enderezar el rumbo del equipo para llevarlos rumbo a una Final en donde puedan pelear por el título número 12 en la historia de la franquicia.