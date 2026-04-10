El fin de la era "Scary Terry" en Miami: Heat rescinde el contrato de Terry Rozier

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Los Miami Heat han tomado una decisión drástica respecto a su configuración de plantilla. La franquicia ha decidido prescindir de los servicios del base Terry Rozier, poniendo fin a una etapa marcada más por las polémicas extradeportivas que por su aporte en el tabloncillo del Kaseya Center.

Rozier se encontraba en una situación de "licencia administrativa" impuesta por la NBA desde octubre de 2025, momento en el que salieron a la luz acusaciones federales que lo vinculaban con actividades de apuestas deportivas ilegales. Tras seis meses de incertidumbre y sin una resolución favorable a corto plazo por parte de la justicia estadounidense, la directiva encabezada por Pat Riley ha optado por el waiver para limpiar sus libros y enfocar el futuro inmediato del equipo.

Un movimiento de necesidad estratégica

La salida de Rozier no solo responde al código de conducta de la liga, sino a una necesidad táctica urgente para el entrenador Erik Spoelstra:

Espacio en el roster: Con la salida del base, Miami abre un cupo en su plantilla de 15 jugadores. Esto permite a la gerencia buscar un refuerzo en el mercado de agentes libres o convertir un contrato de dos vías ( two-way ) justo antes del cierre de inscripciones para los playoffs.

Alivio financiero: Aunque los detalles del impacto salarial dependerán de cómo se maneje el proceso de despido bajo las cláusulas de conducta, el movimiento otorga flexibilidad a una franquicia que históricamente se mantiene cerca del impuesto de lujo.

Terry Rozier llegó a Miami con la promesa de ser la pieza que faltaba en el perímetro. Sin embargo, su implicación en la investigación federal (que sacudió los cimientos de la liga a principios de esta temporada) impidió que llegara a establecerse como el generador de juego que el equipo necesitaba.

Con los Heat peleando por evitar el Play-In y asegurar una posición sólida en el Este, la prioridad ahora es encontrar estabilidad. La baja definitiva de Rozier cierra un capítulo sombrío en la oficina de Miami y permite al equipo centrarse exclusivamente en la competición deportiva sin distracciones legales externas.