Luka Dončić irrumpe en el récord de los tripleros con un marzo histórico

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La metamorfosis de Luka Dončić como una amenaza exterior de élite ha alcanzado su punto álgido este mes de marzo de 2026. Al finalizar el calendario mensual, el base de los Lakers ha dejado una huella imborrable en los libros de récords al registrar 80 triples convertidos, una cifra que hasta ahora parecía ser territorio exclusivo de los mejores tiradores puros de la historia.

Con este registro, Dončić se sitúa en el quinto puesto histórico de triples en un solo mes, empatando la marca que Stephen Curry estableció en enero de 2019. Lo más impresionante es que, en una lista dominada casi totalmente por Curry, Luka aparece como el nuevo invitado de lujo, demostrando que su volumen de tiro ahora viene acompañado de una efectividad letal.

El dominio de la larga distancia

El mes de marzo para Dončić no fue solo una cuestión de cantidad, sino de impacto directo en el éxito de su equipo. Promediando más de 12 intentos por partido, el esloveno logró mantener a los Lakers en la pelea por los puestos de vanguardia del Oeste.

Para entender la magnitud de lo hecho por Luka, basta con mirar la compañía que mantiene en el "Top 5" histórico:

Steph Curry (Abril 2021): 96 triples. James Harden (Noviembre 2019): 82 triples. Steph Curry (Enero 2016): 81 triples. Steph Curry (Enero 2019): 80 triples. Luka Dončić (Marzo 2026): 80 triples.

Un mes de calibre MVP

Más allá de los triples, el rendimiento integral de Dončić en marzo fue devastador. Promedió 37.5 puntos, 8.0 rebotes y 7.4 asistencias, liderando a Los Ángeles a un récord de 14-2 en el mes. Su capacidad para castigar desde el perímetro ha forzado a las defensas rivales a abandonar la zona, abriendo espacios que él mismo aprovecha para asistir o atacar el aro.

Esta explosión desde la línea de tres puntos (que incluyó noches de 9 triples ante Chicago y Miami) consolida a Dončić no solo como el motor de su equipo, sino como el principal candidato a llevarse los máximos honores individuales al cierre de la temporada regular.

Los 10 mejores registros históricos (Triples en un mes)

La lista histórica muestra un dominio abrumador de Stephen Curry, quien ocupa cinco de los diez primeros puestos, seguido por la era de James Harden en Houston y ahora la irrupción de Dončić: