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Gaiteros del Zulia ante el umbral de la historia: A un paso de igualar su inicio perfecto de 2025

En la actual temporada, Gaiteros promedia una ventaja de +9.2 puntos por partido, siendo la ofensiva más eficiente del circuito

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Eimy Carta
Viernes, 10 de abril de 2026 a las 12:39 pm
Gaiteros del Zulia ante el umbral de la historia: A un paso de igualar su inicio perfecto de 2025
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Los Gaiteros del Zulia saltarán hoy al tabloncillo con un objetivo que va más allá de los dos puntos. El quinteto furrero, actual campeón de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), se enfrenta a los Héroes de Falcón con la oportunidad de alcanzar un registro de 12-0, igualando el arranque histórico que consiguieron en la campaña anterior.

La "Gaitomanía" no se detiene

Tras derrotar a los Marinos de Oriente (90-82) en su último compromiso, el equipo dirigido por Julio Duquela ha demostrado que el título obtenido en 2025 no fue casualidad. Con un récord inmaculado de 11 victorias en 11 presentaciones, los zulianos lideran cómodamente la tabla de posiciones por encima de potencias como Guaiqueríes y Cocodrilos.

El reto de hoy: Visitan a unos Héroes de Falcón que, aunque marchan décimos, vienen de ganar partidos recientes y buscarán ser los primeros en descifrar el sistema defensivo zuliano.

  • El factor psicológico: El año pasado, el equipo logró exactamente la misma marca (12-0) antes de su primera derrota, sentando las bases para lo que sería el fin de una sequía de 24 años sin campeonatos.

Claves del invicto

La consistencia de Gaiteros en este 2026 se apoya en tres pilares fundamentales:

  1. Continuidad del núcleo: La presencia de figuras como Michael Warren y el MVP de la pasada final, Luis "Tapipa" Duarte, mantiene la identidad ganadora.

  2. Poder en la pintura: El aporte de Derek Hilaire ha sido determinante para controlar los tableros en los momentos de apremio.

  3. Profundidad de banca: A diferencia de otras temporadas, la segunda unidad está sosteniendo los marcadores, permitiendo que las estrellas lleguen frescas a los cierres de partido.

 

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