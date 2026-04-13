Empate en la estadística de entrenadores del primer meeting en La Rinconada

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La primera temporada de carreras del 2026 en el hipódromo La Rinconada se acerca a su final, con la realización de la reunión 16 que se cumplió la tarde de este domingo 12 de abril, con una programación de 13 carreras y se disputaron cuatro nuevas ediciones de los clásicos, Manuel Fonseca Arroyal GIII, Juan Vicente Tovar GII, Federico Carmona Perera GII y Peggy Ázqueta GII.

La Rinconada: A falta de dos semanas, hay igualdad en el meeting de entrenadores

El entrenador de purasangres de carreras Humberto Correia logró sumar una victoria más a su cuenta personal la tarde de este domingo en el óvalo de Coche, por medio del purasangre maduro Astuto en su reaparecida al ganar la prueba en 1.300 metros con un tiempo de 79’1 con la monta del astro Robert Capriles y generar un dividendo de 149,52 a ganador.

Por su parte, el entrenador Riccardo D’Angelo se erigió como el más destacado de la jornada dominical al conseguir tres lauros a su cuenta en el meeting, la primera de ellas con el cuatroñero Rey Joaquín con la monta del aprendiz Samuel Yanez en recorrido de 1.400 metros.

La segunda victoria dominical la alcanzaría en la quinta no válida con Black Stone y el astro zuliano Jaime Lugo en el lomo del animal, con un tiempo de 71’3 en 1.200 metros y luego con el mismo Lugo en la yegua importada Dance To Remember en la tercera de las válidas del 5y6 con un crono oficial de 78’4 en 1.300 metros.

Estadística de entrenadores del primer meeting en La Rinconada.