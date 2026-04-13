¿Se acabó la racha? El inesperado resultado del número 7 en la jornada dominical de La Rinconada.

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El equipo de Meridiano Web, en su labor constante de análisis estadístico y seguimiento de datos curiosos para la fanaticada, mantuvo bajo la lupa un fenómeno que desafiaba la lógica del azar: la prolongada sequía de la gualdrapa número siete en la quinta válida del 5y6 nacional. Lo que inició como una observación técnica se transformó, con el paso de los meses, en un mito que ayer finalmente encontró su punto final.

La jornada dominical en el óvalo de Coche presentó un programa de 13 competencias, donde destacaron cuatro eventos de corte selectivo. Sin embargo, el interés de los apostadores se concentró en las válidas que daría inicio al juego de las mayorías. Llegada la quinta válida, las opiniones se dividieron en torno a un nombre: Deep Attack, ejemplar que portó sobre su lomo el dorsal de la polémica.

Una espera de 540 días: La Rinconada Caballos

La mística detrás de este número no era infundada. El registro histórico indicaba que ninguna gualdrapa siete lograba la victoria en este tramo específico del juego desde hacía un año, cinco meses y 23 días. El último precedente exitoso se remontaba al 20 de octubre de 2024, fecha en la que el purasangre My Father Antonio, bajo la conducción de Carlos Brito, cruzó la meta en el primer lugar.

Desde entonces, el número siete se convirtió en un sinónimo de esquivez para los pronosticadores, hasta la aparición de Deep Attack en la tarde de ayer.

Suspenso en la meta y triunfo oficial: Quinta Válida del 5y6

Al momento del compromiso, la tensión en las tribunas y centros de apuesta alcanzó su máximo nivel. Entre el cruce de informaciones y datos de última hora, el pupilo de Fernando Parilli Araujo tomó la vanguardia en los metros finales punta con autoridad. Guiado por la mano del aprendiz Oliver Medina, el ejemplar detuvo el cronómetro en un tiempo oficial de 87 segundos exactos, lo que significó la ruptura definitiva del "hechizo" que pesaba sobre dicha numeración.

No obstante, la victoria no estuvo exenta de dramatismo. Una vez superada la sentencia de la quinta válida, el orden de llegada entró en fase de revisión debido a un reclamo interpuesto por presuntos tropiezos en algún tramo de la carrera. Tras un breve periodo de incertidumbre que mantuvo en vilo a la afición, el cuerpo de comisarios desestimó la queja y ratificó el triunfo de Medina y el Stud "Quarterback-Crossover I".

Con este resultado, Deep Attack no solo otorga abonó dividendo de Bs 236,58, sino que también cierra un capítulo de curiosidades estadísticas que ahora forma parte de la rica historia de La Rinconada.