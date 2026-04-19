Cancelada la reunión hipica 17 en La Rinconada por este motivo

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A continuación se anexa un comunicado del Instituto Nacional de Hipódromos sobre la jornada de carreras dnúmero 17 que se iba a realizar este domingo 19 de abril del 2026 con una agenda de 11 carreras con dos pruebas clásicas.

La Rinconada: Cancelada reunión 17 por un ataque informático

El resto del programa correspondiente a la Reunión 17 de este domingo 19 de abril en el Hipódromo Internacional La Rinconada, ha sido suspendido de manera definitiva por una ataque cibernético propiciado en contra de los servidores principales de apuestas, que han impedido obtener recaudación de la jugada.

Desde las 11 de la mañana el Instituto Nacional de Hipódromos ha estado recibiendo ataques informáticos masivos, dirigidos a los servidores principales. Ante esta situación, se activaron los protocolos de defensa para salvaguardar la integridad de la plataforma y la información, se neutralizó el ataque, y se pudo realizar la carrera inicial de la jornada. Lamentablemente, de manera inmediata se recibieron nuevos, y más contundentes ataques, desde dentro y fuera del país, cuyas consecuencias obligan a la cancelación del resto de la jornada hoy 19 de abril. Un daño a la familia venezolana, a tantas y tantas personas, a tantos y tantos trabajadores cuyos empleos se ven afectados por esta campaña contra el hipismo venezolano, responsabilidad de gente indolente y que va en contra de una gran industria que ha devuelto la esperanza, confianza y credibilidad al hipismo nacional. El Instituto Nacional de Hipódromos repudia este tipo de acciones e informa que se inicia una investigación a fondo, para dar con los responsables.

Las autoridades hípicas del Instituto Nacional de Hipódromos, prometen realizar una investigación para dar con los responsables del ataque cibernético que, compromete el sistema de apuestas. Solo logró efectuarse la primera carrera de la jornada, ganada por First Time.