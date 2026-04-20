Victoreado, Rayo Láser y Viva La Paz volverán a sonar en La Rinconada

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El portal de noticias hípicas Diez Furlong a través de su cuenta oficial de la red social Facebook, dio a conocer que tres ejemplares importados de Panamá llegarán en los próximos días al principal coso hípico nacional para comenzar a hacer campaña en la temporada 2026 del turf nacional.

La Rinconada: Tres ejemplares importados de Panamá llegarán a La Rinconada

El colaborador panameño y experto hípico Jin Hon publicó durante el fin de semana, la llegada de tres ejemplares del istmo a Venezuela para comenzar a hacer campaña hípica en el óvalo de Coche, los ejemplares son, Sol Victoreado (USA), Sol Rayo Laser (USA) y Sol Viva la Paz (USA).

Estos purasangres que tienen nombres de grandes purasangres nacionales que dejaron una estela de triunfos y fanaticada, ahora llegan con el pronombre previo de Sol para continuar con sus carreras como purasangres de carreras en el país.

En el caso, de Sol Victoreado (USA), llega con una campaña de ocho victorias en 20 presentaciones, donde se incluye su triunfo en el Clásico Asociación de Propietarios de Purasangres de Carreras de Panamá del 2025, además de dejar récord en la pista en distancia de 1.200 metros y casi $70.000 en ganancias.

Le sigue Sol Rayo Laser (USA), es un cuatroañero con campaña de cuatro victorias en 33 presentaciones y poco más de $30.000 en dinero producido, mientras que Sol Viva La Paz (USA) es un potro de tres años, que no ha roto el Maiden en seis presentaciones hasta los momentos.

Los tres defendieron los colores de cuadra Kung Hey del señor Víctor Hung, quien confirmó la información al portal y además indicó que correrán para las sedas del Stud Reina Morena.