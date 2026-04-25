Balance oficial: Así cerró la recaudación del 5y6 en la jornada sabatina de Coche

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El hipódromo La Rinconada se desarrolla este sábado 25 de abril, la décima séptima reunión de la temporada 2026 con una emocionante programación de 10 competencias que incluye dentro del 5y6 nacional: EL CV Clásico Internacional Presidenta de la República (GI) y el XV Clásico Blondy (GIII).

Meridiano: Ganadores Cartelera previa al 5y6 La Rinconada

La jornada inició con la victoria de Don Mario (número 3), con la monta del jinete Franklin Puello y la preparación de Carlos Luis Uzcátegui, dejó tiempo de 67,3 para los 1.100 metros del recorrido y abonó Bs. 169,92 a ganador.

Luego en la segunda carrera triunfó Egiogbe (USA) (número 9), conducido por el jockey Yoelbis González y presentado por el entrenador Oscar Manuel González, con crono de 94,3 para el tiro de 1.500 metros y pagó Bs. 786,54 a ganador.

Chimpolera (1) dictó cátedra en la tercera del programa. Conducida de forma impecable por el aprendiz Oliver Medina y en óptimas condiciones gracias al entrenamiento de Fernando Parilli Tota, la yegua del Stud "Z.M" se impuso para abonar un sólido dividendo de Bs. 165,99.

Para cerrar el bloque de las no válidas, la tresañera Latina Parts (número 3), conducida por Jhonathan Aray y presentada por Humberto Correia Jr., fue la que visitó al recinto de ganadores en gran carrera, la cual dejó un dividendo de Bs. 626,60 a ganador.

Meridiano: Monto Sellado 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 dominical recolectó un monto sellado de Bs. 264.168.780,00, de los cuales Bs. 36.983.629,20 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 142.651.141,20.

En la primera válida para el juego de las mayorías, o quinta carrera, el triunfo fue para la yegua Toda Una Rubia, con Yoelbis Gónzalez en el sillín y entrenada por Antonio Martínez, por lo que dejó en taquilla Bs. 451,04 a ganador.