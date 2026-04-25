La Rinconada: Estos son los retirados de la reunión N°17 del 25-04-2026

El hipódromo La Rinconada presenta este sábado 25 de abril, la décima séptima reunión del primer meeting, el cual contiene una programación de 10 carreras con dos pruebas de grado: La XV edición del Clásico Blondy (GIII) y la edición 105 del Clásico Internacional Presidenta de la República (GI) en 2.400 metros, mientras que la jornada para el 5y6 Nacional iniciará a la altura de la quinta competencia.
La Rinconada: Retirados Ejemplares Jornada 17
El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), publicó un último listado de seis ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.
Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.
Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 17 son:
Carrera 2 #3 Uriel por Hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio.
Carrera 4 #9 Marisma por Anaplasmosis.
Carrera 5 #8 Pittaluga (USA) por Traumatismo generalizado.
Carrera 6 #8 Linda Bizkaia por Cólico.
Carrera 8 #2 Marakovits por Cólico.
Carrera 10 #8 De La Cruz por Disposición Reglamentaria.