La Rinconada: Estos son los retirados de la reunión N°17 del 25-04-2026

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El hipódromo La Rinconada presenta este sábado 25 de abril, la décima séptima reunión del primer meeting, el cual contiene una programación de 10 carreras con dos pruebas de grado: La XV edición del Clásico Blondy (GIII) y la edición 105 del Clásico Internacional Presidenta de la República (GI) en 2.400 metros, mientras que la jornada para el 5y6 Nacional iniciará a la altura de la quinta competencia.

La Rinconada: Retirados Ejemplares Jornada 17

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), publicó un último listado de seis ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 17 son:

Carrera 2 #3 Uriel por Hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio.

Carrera 4 #9 Marisma por Anaplasmosis.

Carrera 5 #8 Pittaluga (USA) por Traumatismo generalizado.

Carrera 6 #8 Linda Bizkaia por Cólico.

Carrera 8 #2 Marakovits por Cólico.

Carrera 10 #8 De La Cruz por Disposición Reglamentaria.