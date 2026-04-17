Linaje de campeón: El purasangre que intentará emular a su padre en el Clásico Internacional Presidenta de la República (GI)

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 19 de abril representa una fecha de doble trascendencia para nuestro país. Por un lado, se conmemora los 216 años de la Proclamación de la Independencia; por el otro, el ámbito hípico se viste de gala con la reunión número 17 en el hipódromo La Rinconada.

La jornada ofrece una cartelera de 11 competencias, encabezada por la 105ta edición del Clásico Internacional Presidenta de la República (GI) y la 15ta edición del Clásico Blondy (GIII). Entre ambos eventos, la suma total es de 325.000 dólares en premios especiales a repartir.

Rey Saturno: Participante Emular hazaña Presidenta de la República La Rinconada Datos hípicos

La décima competencia, quinta válida para el 5y6 Nacional, presenta el precisamente el plato fuerte de la tarde: El Internacional Presidenta de la República (GI), reservada para ejemplares de cuatro y más años, a disputarse en distancia de 2.400 metros. La cita está pautada para las 5:10 de la tarde en la arena de Coche.

Con un total de ocho competidores que buscará la gloria en la edición de la Presidenta de la República, se encuentra inscrito Rey Saturno (saldrá por el puesto de pista 3), será conducido por el jinete venezolano y de talla internacional Yonkleiver Díaz y preparado por Luis Francisco Martín.

Tras 86 días de inactividad, Rey Saturno regresa a la acción en el óvalo de Coche. El descendiente de Panzer Barcelona no corre desde el 23 de enero, fecha en la que finalizó cuarto ante el estadounidense San Benito.

Un dato vital para el análisis es la genética del ejemplar; su padre dictó cátedra en este mismo evento con sus victorias en 2016 y 2017. La pregunta queda en el aire para nuestros lectores: ¿Rey Saturno buscará emular a su padre en ganar esta edición del magno evento selectivo?