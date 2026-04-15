Mística en los 2.400 metros: El número que aterroriza a los rivales de Preposition

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El hipódromo La Rinconada abrirá sus puertas este domingo 19 de abril para la reunión número 17 del año. La jornada presenta una atractiva cartelera de 11 competencias, entre ellas dos pruebas selectivas de grado que se disputarán en el tradicional juego del 5y6 dominical.

El evento central del programa es la edición 105 del Clásico Internacional Presidente de la República (Grado I). Esta histórica contienda, abierta para ejemplares nacionales e importados en la exigente distancia de 2.400 metros, ofrece un incentivo especial: un premio adicional de $195.000, cifra que eleva la competitividad entre los mejores purasangres del país.

La estadística a favor del número 4: Clásico Internacional Presidente de la República Datos Hípicos

A propósito de este evento, un sondeo realizado por el equipo de Meridiano Web revela un dato estadístico impactante sobre los ganadores de la última década. El análisis de las gualdrapas ganadoras en la prueba más antigua del calendario hípico determinó que el número 4 es el más exitoso del periodo reciente.

La eficacia de este dorsal es notable, pues cruzó el espejo en primer lugar en cuatro oportunidades durante los últimos 10 años. Los protagonistas de esta curiosa tendencia fueron:

Panzer Barcelona: Logró la hazaña en ediciones consecutivas (2016 y 2017).

Mayoral: Dictó cátedra con este número en el año 2019.

Templario: Selló la estadística más reciente con su victoria en 2024.

Para la presente edición del Internacional Presidente de la República, la responsabilidad de mantener vigente la racha del "cuatro" recae sobre el ejemplar importado Preposition (USA), contará con la conducción del jinete argentino Juan Pablo Paoloni y bajo la tutela profesional del entrenador Humberto Correia para las sedas del Stud Los Audaces.

Con la gualdrapa número 4 sobre su lomo, el rendidor purasangre importado, ¿buscará extender la mística de este dígito y reclamar su lugar en la historia de la carrera que paraliza al hipismo venezolano?