Descubre qué ejemplar ganó el primer Clásico Presidente de la República exclusivo para caballos venezolanos

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El hipódromo La Rinconada se preparará para presentar la décima séptima reunión, la cual contará con una cartelera de 11 competencias, entre ellas dos pruebas selectivas: Blondy y los 2.400 del Internacional Presidente de La República.

Ejemplar: Ganador Clásicos Presidente de la República La Rinconada Datos Hípicos

A través de la historia, este longevo evento ha coronado a los mejores purasangres, tanto nacionales como importados. Sin embargo, el nombre de un caballo venezolano resuena con fuerza propia en el óvalo de Coche.

Se trata de un ejemplar que no solo alcanzó la cima del éxito, sino que unió un hito inolvidable en el triunfo de la selectiva más antigua del calendario hípico.

Este protagonista fue Señorial, un excelente alazán nacido en las praderas del Haras Cocotío, y corrió con los colores del Stud Sr. Alberto Pineda. Su hoja de vida reflejó una campaña envidiable de 20 victorias en 73 presentaciones, con una producción monetaria que para la época alcanzó la cifra de Bs. 1.025.574.

En el año 1973, se disputó la edición del Clásico Presidente de la República exclusivamente para ejemplares criollos y en ese lote de participantes se encontraba Señorial y fue el primer ejemplar en ganar esa selectiva para ejemplares venezolanos, con la monta de Milton Ibarra y presentado por Don Guillermo Andrade, por lo que el cronómetro se detuvo en 155 segundos exactos para la distancia de 2.400 metro en la pista caraqueña.

Este resultado marcó un antes y un después en la hípica venezolana. Por primera vez en la historia, la cría nacional ejerció un dominio absoluto en la selectiva más antigua del calendario. Esta proeza fue posible gracias al imponente triunfo de Señorial, un ejemplar que desafió contra todos los pronósticos.

Con esta victoria, el noble corredor no solo inscribió su nombre en el libro de honor del hipismo, sino que también rompió la hegemonía extranjera que imperó durante décadas en esta emblemática prueba. El éxito de Señorial representó un espaldarazo definitivo para los criadores venezolanos y eleva el prestigio de la cría nacional a su máximo nivel.