De El Corsario a Sambuca: El viaje de 36 años de Antonio Bellardi por el Clásico del primer mandatario

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El próximo domingo 19 de abril, la hípica venezolana vivirá su jornada más emblemática con la disputa del: Clásico Internacional Presidente de la República (Grado I). Esta competencia, que llega a su edición número 105, cuenta con un recorrido de 2,400 metros y una bolsa de premios especial que alcanza los 195,000 dólares. La carrera ocupa el décimo turno del programa y funciona como la quinta prueba válida para el tradicional juego del 5y6 nacional.

Un lote de ocho aspirantes ante la gloria: 2.400 Metros Grado Uno

La prueba más antigua del calendario nacional rinde tributo a la figura del primer mandatario y convoca en esta ocasión a ocho ejemplares de cuatro y más años. La nómina destaca por la fuerte presencia del entrenador Gabriel Márquez, quien inscribió a un tercio de los participantes: Luigino, Khoolzan (USA) y Toro Salvaje (USA).

Por su parte, el preparador Fernando Parilli buscará el triunfo con Lured Away (USA), mientras que Luis Francisco Martín hará lo propio con Rey Saturno. La lista se completa con Arcano, bajo la tutela de Jefferson Rivas, y Gran Yaco (USA), presentado por Noel Kucich. No obstante, la atención de la mayoría de los pronosticadores se centra en Preposition (USA), pupilo de Humberto Correia que parte con la etiqueta de principal favorito.

La leyenda de Antonio Bellardi y My Own Business

Antonio Bellardi representa la máxima referencia en el historial de esta selectiva. El veterano entrenador posee el récord de nueve laureles en la prueba, una gesta que inició hace más de cinco décadas y que se detalla a continuación:

1974: El Corsario

1976: Agresivo

1981: Eminente

1990: Background

2001-2003: My Own Business (Triple corona del evento)

2004: Power Parts

2010: Sambuca

Sin embargo, su hazaña más notable no radica solo en la cantidad de trofeos, sino en la exclusividad de sus logros consecutivos. Bellardi es el único profesional en la historia del turf venezolano que conquistó esta prueba en cuatro ocasiones seguidas. Este ciclo dorado comenzó con el mítico multicampeón My Own Business, caballo que logró el triunfo en los años 2001, 2002 y 2003.

Récords de pista y dominio absoluto

Durante esa racha histórica, My Own Business estableció una marca vigente de 146.4 segundos para la distancia de milla y media en el año 2002. Bajo la conducción de Emisael Jaramillo en sus dos primeras victorias y de Ángel Alciro Castillo en la tercera, el ejemplar demostró una superioridad incontestable.

La hegemonía de Bellardi se extendió hasta el año 2004, cuando alcanzó su cuarta corona consecutiva. En aquella oportunidad, el éxito llegó a través de Power Parts, el cual contó con la monta de Rigo Alberto Sarmiento. Este domingo, los nuevos protagonistas de la hípica nacional saltarán a la pista con la misión de inscribir sus nombres junto a estas leyendas del deporte de los reyes.