¿Borrón y cuenta nueva? El ejemplar que se negó a correr vuelve transformado a La Rinconada

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La octava carrera, tercera válida de la reunión 17 de carreras en La Rinconada se presenta como una de las pruebas parejas de esa tanda dominical y que desde ya se manejan varias informaciones en búsqueda de los buenos dividendos que pudiera arrojar el 5y6 nacional en esta ocasión.

En ella participan caballos nacionales e importados de cuatro años, ganadores de 1 carrera (A excepción de carreras de reclamo en Venezuela) en total son diez los inscritos. La hora de partida está programada para la 4:20 pm.

La Rinconada: Corrió Negado Caballo Dato

Gran Victorioso reaparece en esta carrera luego de 133 días sin correr y ahora bajo el cuidado del entrenador Riccardo D’Angelo, su última aparición fue el 7 de diciembre del pasado año prueba en la que, de acuerdo a la información suministrada por su jinete al comisariato, corrió negado y con todo y ese percance arribó en el quinto lugar a solo cinco cuerpos y medio del ganador.

El alazán de cuatro años, pupilo del Stud "Perseverancia", se prepara para una nueva presentación en La Rinconada. Nacido y criado en el Haras Alegría, enfrentará a nueve rivales. En su salida más reciente, fue uno de los favoritos de la carrera. Para esta ocasión, repite por tercera ocasión consecutiva el jinete profesional Francisco Quevedo que lo montará con un hándicap de 53.5 Kg.

Esta junta jinete entrenador en lo que va de año acumulan un total de 27 actuaciones en conjunto para seis triunfos lo que equivale a un 22% de efectividad.

Trabajos: Próxima carrera 1.200 metros La Rinconada 133 días sin correr

Abr 04 R. Solano E/S 15,2 27 39,1 (600) 52,4 2P 65,4/ Súper cómodo y sin hacerla nada, muy bien sin bozal blanco.

Abr 11 F. Quevedo E/S 14,2 26,3 39 (600) 51,1 2P 65,3/81,4//98/// sin hacerle nada sin bozal blanco. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.