Sangre de campeones: Nyquist y Bernardini están presentes en el linaje de esta importada que debutará en La Rinconada

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El próximo domingo 19 de abril se va a realizar una nueva jornada de competencias en el hipódromo La Rinconada como parte del primer meeting de la temporada, al cumplir con la reunión número 18, la cual viene con una programación de 11 carreras y dos de ellas de corte selectivo como lo son el Clásico Blondy GIII y una nueva edición del clásico de más tradición en el turf nacional, el internacional Presidente de la República GI en distancia de 2.400 metros.

La Rinconada: Potra con la sangre de Nyquist y Bernardini debuta en La Rinconada

En la 11 y última carrera de la jornada dominical del 19 de abril, día de fiesta nacional, se celebrará la sexta y última válida de la reunión 18 en el marco del primer meeting de la temporada 2026 en el óvalo de Coche, la cual se ha reservado para potras nacionales o importadas de tres años, debutantes o no ganadoras en recorrido de 1.100 metros donde van a competir 11 tresañeras.

Una de las debutantes de la competencia es presentada por el entrenador Carlos Luis Uzcátegui y será montada por el jockey profesional Jhonathan Aray, la cual se llama Willy Nilly, nacida el 26 de abril del 2023 en el Haras de William b. Harrigan & Mike Pietrangelo.

Es un cruce del campeón pistero y ganador invicto del Kentucky Derby Nyquist en la matrona Wilson’s Creek por Bernardini, ganador del Preakness Stakes con la monta del jockey venezolano Javier José Castellano. Su padre aparte de haber ganado el Derby de las Rosas, generó más de $5 millones de dólares en ganancias y ha producido ganadores del Premio Eclipse como la yegua Inmersive, y el ganador de la Breeders’ Cup Dirt Mile, Nysos entre otros. No olvidemos que Nyquist es un hijo del semental Uncle Mo.

Por su lado materno, su madre no tuvo figuraciones, pero es un producto del campeón pistero y semental Bernardini, el cual desciende del jefe de Razas, A.P Indy, y el cual es hijo de otro jefe de Razas, como lo es el triple coronado Seattle Slew. Toda una familia de campeones por donde se le mire.

Su último trabajo en la pista de la arena de Coche lo realizó el pasado sábado 11 de abril donde dejó parciales de 57’2 en la media milla 70’1 /2p / 83’1 / 96’4 // animada al final, muy bien DDLR en pelo. Informó la División de tomatiempos del INH.