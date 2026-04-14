Expectativa total: Reaparece la pieza mejor pagada de Unicria 2023 con ejercicios prohibitivos

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La reunión número 17 de la temporada en el Hipódromo Internacional La Rinconada se perfila como una de las fechas más significativas del calendario hípico actual. El programa oficial destaca la celebración del Clásico Internacional Presidente de la República (Grado I), la competencia con mayor trayectoria en la historia del turf venezolano. Asimismo, las mejores yeguas maduras del óvalo de Coche medirán fuerzas en el Clásico Blondy, ambos eventos integrados en el tradicional juego del 5y6 nacional.

El retorno de una inversión récord: Winter Wonderland R17 Reaparece

Más allá de las pruebas selectivas, la cuarta carrera del orden acapara la atención de los especialistas. Se trata de un compromiso especial para yeguas de cuatro años, tanto nacionales como importadas, con un historial de una o dos victorias. En un lote de ocho aspirantes, sobresale el regreso a la acción de Winter Wonderland, ejemplar que ostenta el título de la pieza más costosa de la subasta Unicria 2023.

La tordilla, hija de Constructor White en la matrona Micaela Forever, fue adquirida el 2 de noviembre de 2023 por el Stud Andrea Stable I. La operación alcanzó la cifra de 30.000 dólares, un monto que generó altas expectativas en el medio hípico debido a su notable origen.

Genética de élite en la pista

El linaje de Winter Wonderland representa una de las líneas de sangre más influyentes a nivel mundial. Su padre, el semental Constructor White, fue un hijo del estelar Tapit en la yegua Lovely Regina (por Deputy Minister). Este semental, hoy fallecido, fue un prospecto de lujo que alcanzó un precio de 700.000 dólares en las subastas de Keeneland como yearling en 2014. El Haras Urama lo incorporó a sus filas en el año 2020 para iniciar sus labores reproductivas sin haber cumplido campaña pistera previa.

Una revancha tras 330 días de ausencia

La pupila de Oscar Manuel González reaparece tras un largo descanso de 330 días. Su última presentación oficial data del 20 de abril de 2025, fecha en la cual finalizó en la cuarta posición tras sufrir una mala partida que comprometió su desempeño. Posteriormente fue inscrita par aun nuevo compromiso, pero el cuerpo médico reportó que la yegua sufrió una hemorragia pulmonar, situación que obligó a su retiro temporal de las pistas para una recuperación total.

Para este esperado retorno, la conexión del Stud Andrea Stable I confió la conducción al jinete profesional Robert Capriles, quien ya conoce las virtudes de la tordilla. Con ejercicios previos que sugieren una condición física óptima, Winter Wonderland buscará ratificar en la arena la inversión y el prestigio que su pedigree respalda.

Estos han sido los ejercicios más recientes de Winder Wonderland:

Mar 06 R. Capriles E/S del aparato 26,1 38,3 50,4 (800) 63,1 2P 77,1/92,1// al tiro, excelente con remate de 12,1.

Mar 21 E. Betancourt E/P 13 25 37,1 (600) 50 2P 64,2 4P 83,4/ cómoda, con Multiverso con remate de 12,1.

Abr 04 R. Capriles E/S 12 24 35,4 (600) 48,1 2P 60,4/75,1// sin hacerle nada tronó. Tal como se puede apreciar en las diferentes hojas de trabajo publicadas por el Instituto Nacional de Hipódromos.