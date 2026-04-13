La Copa "Climalba" toma el protagonismo este sábado en el Hipódromo de Valencia

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El Hipódromo Nacional de Valencia mantiene su ritmo competitivo y presenta para este sábado 19 de abril la reunión 10 de la temporada 2026. El programa oficial centra su atención en la disputa de la Copa "Climalba", un evento de alta jerarquía que rinde homenaje a una de las corredoras más insignes en la historia del purasangre venezolano.

Un homenaje a la mayor productora de la historia: Hinava

La figura de Climalba, nacida el 23 de febrero de 1987, representa un pilar fundamental en la memoria del turf nacional. Su campaña en el óvalo de La Rinconada estuvo marcada por la excelencia, con victorias en competencias de máximo nivel como los clásicos Cavepro, Copa Miguel Otero Silva y los eventos de mayor prestigio: el Gran Premio Simón Bolívar y el Presidente de la República.

Su consistencia en la pista le permitió alcanzar un hito histórico al convertirse en la yegua con mayor producción monetaria en Venezuela, registro con el cual superó incluso la marca de la legendaria Trinycarol. Con un historial de 36 actuaciones, Climalba cosechó 12 triunfos y 19 figuraciones en el marcador (entre el segundo y quinto puesto), un palmarés que ratifica su estatus de ídolo de la afición.

Detalles de la competencia selectiva

La edición de este año se llevará a cabo a la altura de la segunda carrera del programa, fuera del lote de las pruebas válidas. En un recorrido de 1.800 metros, seis yeguas de tres y más años se medirán por una bolsa de premios especial que asciende a los $14.400.

El lote oficial de participantes incluye a los siguientes ejemplares:

Snow Sensations Brianna Explosiva Flecha Montón Chipis Time Lady Rossy

Esta competencia servirá como el preámbulo perfecto para el inicio del ciclo de apuestas, en una distancia que exige resistencia y una conducción estratégica por parte de los profesionales.

El 5y6 nacional toma el protagonismo

Una vez finalizada la cartelera selectiva, la atención se trasladará al juego del 5y6 nacional, cuya primera válida está pautada para las 2:50 de la tarde. Esta prueba, reservada para caballos de tres y más años bajo la condición de ganadores sin límites, contará con una nómina de nueve aspirantes en un trayecto de 1.400 metros.

La jornada sabatina en el óvalo del Cabriales, que iniciará formalmente a la 1:30 p.m., ofrece además un incentivo adicional de $5.000 en premios para la primera carrera del pool. Con esta programación, Hinava garantiza una tarde de emociones para la fanaticada hípica del centro del país, en una reunión donde la historia y la actualidad del deporte de los reyes se dan la mano.