¿Pegaste el 5y6? Revisa aquí los dividendos de Valencia (Sábado 11-04-26)

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El Hipódromo Nacional de Valencia abrió sus puertas este sábado 11 de abril de 2026 para celebrar su novena reunión del año. La jornada, compuesta por un programa de ocho competencias, tuvo su punto culminante en la prueba selectiva de la tarde; allí, el ejemplar Peterose dictó cátedra bajo la conducción del jinete Fernando José García.

Ganadores: Resultados de las Válidas Pagos

La novena reunión de la presente temporada tuvo como monto sellado en el 5y6 nacional Bs. 60.551.340,00, de las cuales Bs. 8.477.187,60 a quienes acierten los 5 ganadores, y Bs. 32.697.723,60 a los que acierten los 6 de la fama.

En la primera válida que fue una prueba especial para yeguas de tres y más años ganadoras de una carrera, la ganadora fue Corredora Ce conducido por Maykor Ibarra y presentado por Alejandro Ortiz, por lo que pagó un dividendo de Bs 129,90 a ganador, luego en la segunda del 5y6, la victoria fue para la yegua Endora, montada por Francisco Quevedo y preparada por José Dislacio Flores, pues abonó un dividendo de Bs. 175,47 a ganador.

En la tercera competencia válida, en este caso especial para yeguas de tres y más años, ganadoras de 5 y más carreras ( A excepcion de carreras de reclamo), la victoria se la llevó la castaña de seis años, Stella Cadente, conducido por Alejandro Briceño en yunta con Jesus Carfunjol Arteaga. El dividendo en taquilla pagó Bs 123,49 al ganador.

El triunfo en la cuarta válida y primera de la Triple Apuesta fue para El Gran Luis, caballo entrenado por Edwin Jaramillo, y con Winder Véliz en el sillín, por lo que generó un dividendo de Bs 232,48. Para la quinta válida, clásico Hipódromo Nacional de Valencia la victoria fue para Peterose que abonó un dividendo de Bs 925,22, con la monta de Fernando José García en yunta con Jesús Carfunjol Arteaga.

Por último, en la carrera de los acumulados del 5y6 sabatino se la ganó Ambasciatore, que le permite al jinete Edgar Guedez reencontrarse con la victoria, el dividendo del ganador en taquilla fue de Bs 253,04 a ganador.

5y6 Nacional: Carreras en Vivo Hinava

Los ganadores con cinco (5), fueron un total de (12084), los cuales ganaron Bs 694,51, mientras que los afortunados con los tickets de los seis (6) ejemplares de la fama, fueron en total (1300) y cada uno se ganó Bs 24.903,30.