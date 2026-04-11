Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 11-4-2026

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La reunión 09 de la temporada hípica en el Hipódromo Nacional de Valencia se realizó este sábado 11 de abril del 2026, con una programación de ocho competencias donde se disputó el clásico Hipódromo Nacional de Valencia que se convirtió en un victoria para Peterose.

La novena reunión de la presente temporada tuvo como monto sellado en el 5y6 nacional Bs. 60.551.340,00, de las cuales Bs. 8.477.187,60 a quienes acierten los 5 ganadores, y Bs. 32.697.723,60 a los que acierten los 6 de la fama.

Ganadores: Carreras Destacados Reunión 09

La jornada valenciana tuvo en Fernando José García a su jinete más productivo, tras imponerse con Super Mathias y conducir a la victoria a Peterose en el compromiso de mayor jerarquía. Asimismo, el entrenador Jesús Carfunjol Arteaga consolidó su liderato en la actual campaña con tres triunfos. La efectividad de su establo quedó demostrada con los primeros lugares de Super Mathias, Stella Cadente y la estocada final en el evento selectivo con Peterose.

A continuación mostramos los resultados completos de la jornada sabatina en el óvalo carabobeño:

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 78,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Forum Jet (5) 50.5 Jonás Rijo 1.702,80 2 The Orphan (7) 50 Jos. García - 3 The Beast King (2) 52 R. Osorio - 4 Gerseb (4) 55 O. Guedez - 5 Tapital (6) 51.5 J. D. Calicho -

Entrenador: Juan Elías Landinez Cordero. Ganador: 1.702,80. Exacta: 16.988,74. Trifecta: Sin Aciertos. Ret: 1 y 3

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Super Mathias (3) 55 Fernando José García 285,40 2 King of Success (1) 53 O. Medina - 3 American White (7) 55 F. Quevedo - 4 Gran Moto (4) 55 J. D. Calicho - 5 Futuro (2) 55 Ale. Briceño -

Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 285,40. Place: 115,31 y 196,21. Exacta: 846,96. Trifecta: 1.229,48. Superfecta: Sin Aciertos. Ret: 5

PRIMERA VALIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Corredora Ce 54 Maykor Ibarra 129,90 2 Preciosa Dolores 50.5 E. Guedez - 3 Señorita Caracas 50 J. Rijo - 4 Frida 51.5 O. Medina - 5 Luz Del Valle 54 W. Véliz -

Entrenador: Alejandro Ortiz. Ganador: 129,90. Place: 110,00 y 200,14. Exacta: 632,58. Trifecta: 4.826,16. Superfecta: Sin Aciertos. Ret: 4.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Endora (2) 54 Francisco Quevedo 175,47 2 Miss Friend (5) 54 W. Véliz - 3 Valle del Mar (4) 54 L. Mejías - 4 My Peggy Mate (8) 54 D. Dellan - 5 Lady Pianist (1) 54 J. Tuarez -

Entrenador: José Dislacio Flores. Ganador: 175,47. Place: 125,89 y 568,74. Exacta: 1.603,71. Trifecta: 2.469,28. Superfecta: 3.455,95. Triple Apuesta: 639,14. Pool de 4: 13.937,15. Doble Perfecta: Sin Aciertos.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Stella Cadente (3) 55 Alejandro Briceño 123,49 2 La Batalladora (8) 51.5 W. Véliz - 3 Money On Time (7) 53 F. Márquez - 4 Brianna (4) 53 F. Quevedo - 5 Cara Mía (2) 50 J. Rijo -

Entrenador: Jesús Manuel Carfunjol Arteaga. Ganador: 123,49. Place: 145,01 y 118,63. Exacta: 294,53. Trifecta: 373,85. Superfecta: 394,47.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 88,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 El Gran Luis (6) 53 Winder Véliz 232,48 2 Unstoppable (2) 50 J. D. Calicho - 3 My Towering Mate (5) 54 O. Medina - 4 El De Will (4) 55 Ale. Briceño - 5 Helios (8) 56 J. G. Milla -

Entrenador: Edwin Francisco Pimentel. Ganador: 232,48. Place: 195,10 y 252,36. Exacta: 872,48. Trifecta: 5.699,89. Superfecta: 1.883,26.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86,2

Clásico "Hipódromo Nacional de Valencia"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Peterose (1) 54 Fernando José García 925,22 2 Masttery (6) 55 M. Ibarra - 3 King Bulbs (3) 53 J.D. Calicho - 4 Shakman (5) 53 F. Quevedo - 5 Forzesco (4) 53 O. Medina -

Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 925,22. Place: 508,656 y 180,42. Exacta: 4.612,97. Trifecta:27.327,84. Superfecta: Sin Aciertos.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: S/T

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Ambasciatore (4) 53 Edgar Guedez 253,04 2 Roberto Erre (1) 53 Os. Martínez - 3 Titan Time (10) 54 Ale. Briceño - 4 Señor Juan (9) 53 G. González - 5 Bumblebee (8) 53 J. Rijo -

Entrenador: Edwin Francisco Pimentel. Ganador: 253,04. Place: 412,90 y 124,60. Exacta: 934,78. Trifecta: 991,15. Superfecta: 6.728,93. Triple Apuesta: 5.279,95. Súper Pool de 4: 9.581,67. Doble Perfecta: Sin Aciertos. 5y6 (12084) boletos con 5 que cobran cada uno Bs. 694,51. (1300) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 24.903,30. Loto Hípico: 3.566,48. Ret: 3 y 6.