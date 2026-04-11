Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 11-4-2026

Por decima jornada consecutiva, quedó en evidencia el rotundo apoyo de la fanaticada al tradicional juego del 5y6

Por

Gustavo Mosqueda
Sabado, 11 de abril de 2026 a las 05:28 pm
Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 11-4-2026
Foto: Oficial Hinava
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La reunión 09 de la temporada hípica en el Hipódromo Nacional de Valencia se realizó este sábado 11 de abril del 2026, con una programación de ocho competencias donde se disputó el clásico Hipódromo Nacional de Valencia que se convirtió en un victoria para Peterose.

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La novena reunión de la presente temporada tuvo como monto sellado en el 5y6 nacional Bs. 60.551.340,00, de las cuales Bs. 8.477.187,60 a quienes acierten los 5 ganadores, y Bs. 32.697.723,60 a los que acierten los 6 de la fama. 

Ganadores: Carreras Destacados Reunión 09

La jornada valenciana tuvo en Fernando José García a su jinete más productivo, tras imponerse con Super Mathias y conducir a la victoria a Peterose en el compromiso de mayor jerarquía. Asimismo, el entrenador Jesús Carfunjol Arteaga consolidó su liderato en la actual campaña con tres triunfos. La efectividad de su establo quedó demostrada con los primeros lugares de Super Mathias, Stella Cadente y la estocada final en el evento selectivo con Peterose.

A continuación mostramos los resultados completos de la jornada sabatina en el óvalo carabobeño: 

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 78,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Forum Jet  (5)     50.5 Jonás Rijo  1.702,80
2 The Orphan (7)     50 Jos. García        -
3 The Beast King (2)     52 R. Osorio       -
4 Gerseb (4)    55 O. Guedez       -
5 Tapital (6)    51.5 J. D. Calicho       -

Entrenador: Juan Elías Landinez Cordero. Ganador: 1.702,80. Exacta: 16.988,74. Trifecta: Sin Aciertos. Ret: 1 y 3

 

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Super Mathias (3)    55 Fernando José García  285,40
2 King of Success (1)   53 O. Medina      -
3 American White (7)   55 F. Quevedo      - 
4 Gran Moto (4)   55 J. D. Calicho      -
5 Futuro (2)    55 Ale. Briceño      -

Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 285,40. Place: 115,31 y 196,21. Exacta: 846,96. Trifecta: 1.229,48. Superfecta: Sin Aciertos. Ret: 5 

 

PRIMERA VALIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Corredora Ce    54 Maykor Ibarra  129,90
2 Preciosa Dolores    50.5 E. Guedez      -
3 Señorita Caracas   50 J. Rijo      -
4 Frida   51.5 O. Medina      -
5 Luz Del Valle   54 W. Véliz       -

Entrenador: Alejandro Ortiz. Ganador: 129,90. Place: 110,00 y 200,14. Exacta: 632,58. Trifecta: 4.826,16. Superfecta: Sin Aciertos. Ret: 4.

 

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Endora (2)    54 Francisco Quevedo  175,47
2 Miss Friend (5)   54 W. Véliz      -
3 Valle del Mar (4)    54 L. Mejías      -
4 My Peggy Mate (8)    54 D. Dellan      -
5 Lady Pianist (1)   54 J. Tuarez      -

Entrenador: José Dislacio Flores. Ganador: 175,47. Place: 125,89 y 568,74. Exacta: 1.603,71. Trifecta: 2.469,28. Superfecta: 3.455,95. Triple Apuesta: 639,14. Pool de 4: 13.937,15. Doble Perfecta: Sin Aciertos.

 

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Stella Cadente (3)    55 Alejandro Briceño 123,49
2 La Batalladora (8)   51.5 W. Véliz      -
3 Money On Time (7)    53 F. Márquez       -
4 Brianna  (4)   53 F. Quevedo      -
5 Cara Mía (2)   50 J. Rijo      -

Entrenador: Jesús Manuel Carfunjol Arteaga. Ganador: 123,49. Place: 145,01 y 118,63. Exacta: 294,53. Trifecta: 373,85. Superfecta: 394,47.

 

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 88,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 El Gran Luis (6)   53 Winder Véliz 232,48
2 Unstoppable (2)   50 J. D. Calicho       -
3 My Towering Mate (5)    54 O. Medina      -
4 El De Will (4)   55 Ale. Briceño      -
5 Helios (8)    56 J. G. Milla      -

Entrenador: Edwin Francisco Pimentel. Ganador: 232,48. Place: 195,10 y 252,36. Exacta: 872,48. Trifecta: 5.699,89. Superfecta: 1.883,26.

 

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86,2

Clásico "Hipódromo Nacional de Valencia"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Peterose (1)  54 Fernando José García  925,22
2 Masttery (6) 55 M. Ibarra      -
3 King Bulbs (3)  53 J.D. Calicho      -
4 Shakman (5) 53 F. Quevedo      -
5 Forzesco (4) 53 O. Medina      -

Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 925,22. Place: 508,656 y 180,42. Exacta: 4.612,97. Trifecta:27.327,84. Superfecta: Sin Aciertos.

 

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: S/T

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Ambasciatore (4)    53 Edgar Guedez 253,04
2 Roberto Erre (1)   53 Os. Martínez      - 
3 Titan Time (10)   54 Ale. Briceño      -
4 Señor Juan (9)   53 G. González      -
5 Bumblebee (8)   53 J. Rijo      -

Entrenador: Edwin Francisco Pimentel.  Ganador: 253,04. Place: 412,90 y 124,60. Exacta: 934,78. Trifecta: 991,15. Superfecta: 6.728,93. Triple Apuesta: 5.279,95. Súper Pool de 4: 9.581,67. Doble Perfecta: Sin Aciertos. 5y6 (12084) boletos con 5 que cobran cada uno Bs. 694,51. (1300) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 24.903,30. Loto Hípico: 3.566,48. Ret: 3 y 6.

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