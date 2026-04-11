Peterose brilla en el Cabriales: Victoria de jerarquía en el Clásico “Hipódromo Nacional de Valencia”

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En esta ocasión dentro del juego del 5y6 nacional sabatino, en la novena fecha de la reunión en el hipódromo de Valencia, se llevó a cabo una nueva edición del Clásico Hipódromo de Valencia, disputado sobre una distancia de 1,400 metros para ejemplares de tres años en adelante. En esta selectiva, el pensionado de Jesus Carfunjol Arteaga, salió a pelear desde la partida y se mantuvo hasta la raya para ganar una gran carrera.

Resultados: Selectiva Cabriales R09

Este tordillo de seis años, es un hijo de Constructor White en Micaela Forever por Z. Humor, que luego de 42 días de descanso consigue su primera victoria del año y de manera selectiva. El nacido y criado en el Harás Urama, Peterose es parte del Stud Excelso y contó en esta ocasión con la monta de Fernando José García quien nunca se dio por vencido y lo mantuvo en la cima hasta la raya.

Desde el momento de la partida, Peterose no permitió que nadie lo desafiara y se mantuvo en franca ganancia durante el recorrido de 1,400 metros. Al sonar el timbre, el ejemplar salió disparado en la punta, para cubrir los primeros 400 metros en 22,4 segundos y los 800 metros en 46 segundos, siempre manteniéndose al frente.

Al inicio de la curva final el ejemplar Masttery se aproximó al punto de emparejarlo y venirse en duelo en la recta final, los 1200 los pasaron en 72,4. Ligeramente Masttery pasaba, pero la gallardía del pupilo del Stud “Excelso” fue notable para volver y pasar a ganar con ventaja de un cuerpo y medio en tiempo final de 86,2.

El tercer puesto correspondió a King Bulls, mientras que Shakman y Forzesco completaron el marcador en la cuarta y quinta posición, respectivamente. En cuanto a los dividendos, el vencedor otorgó un pago de Bs 925,22 por concepto de ganador y Bs 508,65 por el placé.

Triunfos: Stud Hinava Prueba Selectivas

Con ocho triunfos en 19 actuaciones, el purasangre ratifica su excelente condición pistera. Esta victoria enaltece los colores del Stud "Excelso" y la gestión del Ing. Carlos Fermín, quienes logran la hazaña de conquistar este importante clásico por tercera temporada sucesiva.