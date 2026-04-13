Lady Rossy en busca de reafirmar su buen estado en la Copa “Climalba” en distancia de 1.800 metros

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El Hipódromo Nacional de Valencia se prepara para una de las citas más esperadas de su calendario selectivo. Tras la reciente publicación de los listados oficiales por parte de las autoridades del INH Hinava, se confirmó la participación de la castaña Lady Rossy en la nueva edición de la Copa "Climalba", un evento que rinde tributo a la histórica corredora que brilló tanto en el Cabriales como en el óvalo de Coche.

El ascenso de una nueva figura: Valencia

Lady Rossy se consolida como una de las piezas angulares de la programación valenciana. La pupila de Alexis Benítez llega a este compromiso con el respaldo de la afición tras su reciente y contundente victoria, donde dominó a la calificada Paprika en un duelo que ratificó su excelente condición física.

La nacida y criada en el Haras Paumar, hija de Miner’s Lamp en Niña Estefanía por Ershaad, presenta una hoja de vida con 34 actuaciones y siete triunfos en total. Destaca su rápida adaptación al circuito de Carabobo, donde ya suma tres lauros en apenas cuatro presentaciones, una estadística que avala su calidad para enfrentar los lotes de jerarquía. Para esta ocasión, contará nuevamente con los servicios del jinete Francisco Quevedo, profesional que conoce a la perfección sus características corredoras.

Un lote de cuidado en los 1.800 metros

La competencia, pautada en un recorrido de aliento, presenta rivales de cuidado que buscarán comprometer el favoritismo de la representante del patio:

Chipis Time: Se perfila como la posible encargada de marcar el ritmo de la carrera. Su estrategia se basa en establecer un tren de carrera cómodo que le permita conservar energías para los tramos finales y hacerse inalcanzable en la milla y un octavo.

Flecha Montón: A pesar de finalizar en el quinto puesto en su anterior salida, este ejemplar posee la capacidad de accionar cerca de la velocidad para rematar en la recta final. En esta oportunidad, pasa a las manos de Omar Guédez, un cambio de monta que obliga a los analistas a mantenerla dentro de cualquier combinación lógica.

El resto de participantes son: Snow Sensations con Jaime Lugo, Brianna con Yoalbert Daniel Coa y Explosiva con José Daniel Calicho,

Antecedentes y referencia cronométrica

La edición 2025 de esta copa dejó un estándar muy alto en la pista de Valencia. En aquella oportunidad, la victoria correspondió a la yegua Paprika, la cual, curiosamente guiada también por Francisco Quevedo, detuvo los cronómetros en un tiempo de 123 segundos exactos para los 1.800 metros.

Este domingo, Lady Rossy busca emular aquella hazaña y consolidar su nombre entre las grandes corredoras del momento en Hinava. La cita promete ser un duelo de estrategias donde la resistencia y la pericia de los jinetes serán los factores determinantes para cruzar la meta en ganancia.