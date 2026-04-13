Duelo de reinas en La Rinconada: El Clásico Blondy (GIII) define la mejor yegua del cuatrimestre

Suscríbete a nuestros canales

El primer meeting de la temporada 2026 retoma su curso con la celebración de la reunión 17, reprogramada tras los incidentes de dominio público. El programa oficial consta de 10 competencias que se disputarán el próximo sábado en horario habitual. La jornada destaca por la inclusión de dos eventos de Grado: uno de ellos, una de las pruebas de mayor jerarquía del calendario hípico nacional; el otro, un homenaje a la histórica Blondy, pionera de la Triple Corona para hembras en el óvalo de Coche.

Ambos clásicos se integran a la programación del 5y6 nacional, factor que asegura una jornada de alta expectativa y un atractivo especial para los apostadores en el principal recinto hípico del país.

El reto del fondo: Clásico "Blondy" (GIII)

La novena carrera de la tarde se disputará a las 3:55 pm, que corresponden a la cuarta válida del pool, será el escenario para una nueva edición del Clásico "Blondy" (Grado III). La competencia, pautada en un exigente recorrido de 2.100 metros, convoca a yeguas de cuatro y más años, tanto nacionales como importadas. El incentivo económico asciende a un premio especial de $130.000, cifra que garantiza una lucha cerrada por la victoria.

Nueve purasangres ratificaron su inscripción para este desafío de fondo. A continuación, el lote oficial junto a sus respectivos profesionales:

Quality Princess: Jean Carlos Rodríguez / José Gregorio Rodríguez. Marakovits: Félix Velásquez / Jorge Salvador. Hayes Bay (USA): Juan Pablo Paoloni / Humberto Correia. Piemontesa: Jaime Lugo / Riccardo D’Angelo. Brawuaisa: Yonkleiver Díaz / César Pérez. Miss Paola (USA): Francisco Quevedo / Riccardo D’Angelo. Fidanzata: Yoelbis González / Luis Peraza. Princesa Manuela: Kelvin Aray / Luis Peraza. Tiz Erin (USA): Winder Véliz / Juan Carlos García Mosquera.

Un registro para la historia: 2.100 metros

Esta selectiva regresa al programa tras su última edición celebrada en 2024. En aquella oportunidad, la victoria perteneció a la campeona Daniela Runner, la cual, bajo la conducción de Jean Carlos Rodríguez y la preparación de Rafael Cartolano, detuvo los cronómetros en un tiempo oficial de 135.2 segundos para la distancia.

La presencia de ejemplares importados y el liderato de efectivos como Riccardo D’Angelo y Humberto Correia en las inscripciones prometen una tarde de estrategia y resistencia en la arena de La Rinconada.