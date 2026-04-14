Estos ejemplares triplecoronados triunfaron el Clásico Internacional Presidente de al República (GI)

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El Clásico Internacional Presidente de la República (Grado I) arribará este domingo 19 de abril su edición número 105. El óvalo de La Rinconada, en el marco de la reunión 17, servirá de escenario para ejemplares nacionales e importados de cuatro y más años medirán fuerzas en la exigente distancia de 2.400 metros.

A través de la historia de esta selectiva, los mejores purasangres tanto criollos como foráneos inscribieron su nombre. Sin embargo, un dato resalta en el cuadro de honor: Solo dos caballos han sido capaces de unir la gloria de la Triple Corona venezolana con el triunfo en esta emblemática carrera clásica.

El primer protagonista de esta proeza fue El Corsario. Este hijo de Wa Wa Cy en Real Number, defensor de las sedas del Stud El Corsario conquistó la edición del Presidente de al República del año 1974.

Bajo la conducción del jinete Adone Bellardi y la preparación de su hermano Antonio Bellardi, el castaño detuvo el crono en 154’’4 para la milla y media, consolidándose como un ídolo de la afición.

Asmismo, en el año 2011, el imbatible Water Jet cruzó el espejo en solitario para reclamar la corona presidencial. El pupilo del Stud El Fantasma contó con la guía del "Muchacho de la Película", Emisael Jaramillo, y el entrenamiento de Gustavo Delgado Socorro, profesionales que hoy triunfan en las pistas de los Estados Unidos.

Tras el repaso de estas leyendas, surge una interrogante que mantendrá en vilo a la fanaticada hípica: ¿El ejemplar que pudiera lograr la Triple Corona nacional de este 2026 podría lograr el triunfo en la próxima edición del Clásico Internacional Presidente de la República? El tiempo y la pista de Coche dictarían la sentencia final.