Avance: Emisael Jaramillo inicia el Hollywood Meet de Santa Anita con sendas montas

Suscríbete a nuestros canales

El Hollywood Meet regresa al hipódromo de Santa Anita Park: con carreras de viernes a domingos, del 17 de abril al 14 de junio, que tendrán como protagonistas al campeón actual Antonio Fresu, al tres veces campeón en los últimos cinco años Juan Hernández y al campeón reciente del Classic Meet, Emisael Jaramillo.

Emisael Jaramillo enfrenta un nuevo capítulo en Santa Anita Park

Este viernes 17 de los corrientes, el circuito de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, es el Opening Day del meeting primavera-verano, conocido como Hollywood Meet. Un total de nueve carreras sin cortes selectivos será el inicio de esta temporada que contará con dos meses de actividad.

Emisael Jaramillo, quien consiguió su primer título en suelo de California en el meeting invernal del Classic Meet de Santa Anita Park, en su primera temporada completa, busca comenzar el Hollywood Meet con tres montas principales.

· Quinta carrera: Oveta’s Hobby, para O. Jauregui.

· Séptima carrera: Scene by Me, para Mark Glatt.

· Octava carrera: Upstart Yankee, para Bill McLean.

Al igual que el meeting invernal, se espera una competitiva "leaderboard" (tabla de clasificación) entre los principales jinetes que hacen vida en suelo californiano.

Jaramillo llega para esta competición con 50 victorias en la temporada y 1,932 de por vida, con una producción de más de $63 millones para sus conexiones. La jornada de este viernes inicia a la 1:00 p.m. hora del Pacífico (3:00 p.m. hora venezolana).