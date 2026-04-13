Las Breeders' Cup 2025 produce un efecto económico de 125 millones de dólares

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El Campeonato Mundial de la Breeders' Cup para las empresas y los trabajadores locales, según informe publicado en el portal web de las Breeders' Cup, generó en la pasada edición corrida en Del Mar, 125 millones de dólares, un impacto dentro de la industria hípica según un estudio recientemente publicado realizado por el Sport Management Research Institute.

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Según Sport Management Research Institute, indicó que el festival hípico de dos días de duración, celebrado en Del Mar del 31 de octubre al 1 de noviembre, generó una cifra récord de apuestas mundiales de 210 millones de dólares. Esta fue la cuarta vez que Del Mar acogió el Campeonato Mundial, tras haber recibido a competidores de todo el mundo en 2017, 2021 y 2024.

El informe reveló que el Campeonato Mundial generó 1023 empleos en la región, con ingresos laborales de 51.8 millones de dólares y un valor añadido de 80.2 millones de dólares, lo que subraya la importancia de la Breeders' Cup como un potente motor económico para las empresas y los trabajadores locales.

Además, se generaron 11 millones de dólares en impuestos federales y 7.6 millones de dólares en impuestos estatales y locales. El gasto de los visitantes ascendió a 38.7 millones de dólares en hoteles, restaurantes, comercios, transporte y entretenimiento. Se invirtieron cerca de 5 millones de dólares en mejoras de las instalaciones e infraestructura para eventos en Del Mar.

Impacto sobre la comunidad de San Diego

De igual manera, tuvo un impacto significativo en la comunidad de San Diego, donde se ubica el hipódromo de Del Mar, en donde, los visitantes de fuera de la ciudad desempeñaron un papel fundamental en el impulso de la actividad económica, representando el 61% de los 43.705 asistentes únicos, y el 82,5% citó la Breeders' Cup como el propósito principal de su viaje a la zona.

El gasto de los visitantes incluyó 11.5 millones de dólares destinados a entretenimiento, recreación y atracciones, además del Campeonato Mundial. El grupo promedio se hospedó 2.5 noches y gastó aproximadamente 5455 dólares en su viaje, lo que refleja el alto poder adquisitivo que atrae el Campeonato Mundial. Más allá del impacto económico inmediato, el informe destaca el valor perdurable del evento, ya que el 66,5 % de los asistentes indicó que planea regresar al área de San Diego en el próximo año y el 69,7 % manifestó una impresión más favorable de la región tras asistir.