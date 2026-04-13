Javier Castellano sobre Solitude Dude reta a Igniter en el match de la semana que se corre en Aqueduct

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Este sábado 18 de abril, el hipódromo de Aqueduct, New York, presenta una carta de nueve competencias en la que incluyó el Bay Shore Stakes, valorado en $150,000, en distancia de 1,400 metros en pista de arena. Esta prueba atrajo a cinco potros de 3 años, entre ellos los ganadores de stakes Solitude Dude con la mona de Javier Castellano e Igniter con el líder newyorkino a bordo, Manuel Franco, en el match de la semana.

Aqueduct: El Bay Shore Store de $150,000 tiene a cinco rivales

La cuarta carrera de la jornada del sábado en Aqueduct, New York, fue reservada para el Bay Shore Stakes de $150,000, un sprint de siete furlongs en la que Javier Castellano con Solitude Dude reta a Igniter con Manuel Franco en la estelar del día.

Solitude Dude, propiedad de Chris Fountoukis, llega a este compromiso tras un sólido tercer puesto en el Fountain of Youth Stakes (G2) en Gulfstream Park, donde sufrió la primera derrota de su carrera. Entrenado por Saffie Joseph, Jr., el hijo de Yaupon se mantuvo cerca del ritmo para escoltar a Chief Wallabee (segundo) y Commandment, ganador del evento.

Antes de Fountain of Youth Stakes (G2), Solitude Dude se mantuvo invicto en tres presentaciones, entre ellas Swale Stakes en Gulfstream.

Igniter se mantiene invicto en sus dos primeras carreras de esta temporada y buscará conseguir su segunda victoria en carreras de stakes el sábado. Bajo el entrenamiento de Rick Dutrow, Jr., el hijo de Volatile llega tras una destacada victoria por un cuerpo en el Jimmy Winkfield Stakes. Contará con los servicios del campeón del Winter Meet, Manuel Franco.

El Bay Shore Store de $150,000 se inicia a las 2:44 p.m. hora venezolana y su nómina la completan Racetrack Romance, Fulmine y Time to Roll.