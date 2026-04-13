Este sábado llega el Preakness Preview Day en Laurel Park con cinco Stakes

Suscríbete a nuestros canales

El comienzo de la temporada primaveral o Sprint Meet, que se corre en el hipódromo de Laurel Park, ubicado en Laurel, Maryland, lleva 10 días y ha tenido intercambio de liderazgo entre el joven jinete venezolano José Vargas, quien junto a la promesa panameña Yedsit Hazlewood, ha dominado este meeting.

El Federico Tesio Stakes llega con una bolsa de $150,000

Este sábado 18 de abril, en jornada festiva, llega el Preakness Preview Day en el Sprint Meet de Laurel Park, en la que se corren los últimos cinco stakes programados para la temporada que finalizará el 28 de junio.

Para esta semana llega el Federico Tesio Stakes como prueba principal de la cartelera de doce competencias. Esta prueba valorada por $150,000 sirve de trampolín para el Preakness Stakes (G1), que atrajo a diez potros de tres años en búsqueda de un cupo directo para el segundo paso de la triple corona estadounidense.

El Federico Tesio Stakes tiene como principal candidato, según la línea matutina, a Volendam (3-1), que contará con la monta de Mychel Sánchez, para Michael Maker. Llega con una victoria en su única actuación en Turfway Park.

Taj Mahal, segundo favorito (7-2), invicto en dos carreras, entre ellas el Miracle Wood Stakes el pasado 21 de febrero en Laurel Park, con un índice de velocidad de 93, llega con tres ejercicios para este compromiso. Contará con el matrimonio de Shendon Russell y Brittany como entrenadora.

Estos son los stakes a correrse en Laurel Park