Star Anise apabulló a sus rivales en la primera gema de la Triple Tiara en Japón

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Este próximo domingo 12, se inauguró la denominada Triple Tiara, o triple corona para potras de segundo año en carrera, en la que Star Anise, no le afecto su inactivada de cuatro meses para llevarse en gran demostración el primer peldaño; el Oka Sho (G1), conocidas también como las 1000 Guineas Japonesas.

Star Anise derrotó a 17 rivales en el hipódromo de Hanshin

La pista de grama del hipódromo de Hanshin, recibió a un grupo de 18 competidoras, en lo que fue el Oka Sho (G1) o 1000 Guineas Japonesas, donde, la prometedora Star Anise, hija de Drefong, ganadora en esta misma pista y distancia en el Hanshin Juvenile Fillies (G1) de diciembre, retomó su racha ganadora tras una ausencia de cuatro meses y superó a sus 17 rivales en la primera etapa de la Triple Corona de potrancas en Japón.

Star Anise, desde la partida se ubicó en el medio del pelotón. Con el control de su jinete Kohei Matsuyama, en el tope de la recta la dupla encontró un espacio para acercarse a las líderes en los últimos dos furlongs, antes de esprintar rápidamente hacia la meta.

Star Anise aventajó a Garavogue por dos cuerpos y medio, extendiendo su superioridad, en el Oka Sho (G1) que repartió un premio global de ¥306,370,000 ($1,999,151 aproximadamente), de los cuales ¥168,259,000 ($1,097,938) fueron para la ganadora del entrenador Tomokazu Takano.

La siguiente etapa de la Triple Corona para potrancas, el Yushun Himba (G1) (Oaks japonés), está programada para el domingo 24 de mayo en Tokio, seguida del Shuka Sho (G1) en Kioto el domingo 18 de octubre.