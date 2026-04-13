Multado jinete aprendiz en La Rinconada por pérdida de peso en el repeso

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este domingo se realizó en el hipódromo La Rinconada la celebración de la reunión hípica número 16 como parte del primer meeting de la temporada 2026, donde se disputaron las ediciones del año de los clásicos Manuel Fonseca Arroyal GIII, Juan Vicente Tovar GIII, Federico Carmona Perera y Peggy Azqueta GII.

La Rinconada: Multado jockey aprendiz por pérdida de peso en el repeso

En la tercera competencia de las no válidas de la reunión 16 de este domingo 12 de abril se disputó la edición 18 del Clásico Manuel Fonseca Arroyal GIII en recorrido de 1.600 metros donde la victoria la consiguió la importada Farolera del entrenador Fernando Parilli Tota con la monta del jockey profesional José Alejandro Rivero con un tiempo de 99’1 para generar un dividendo de 240,50 a ganador.

En dicha prueba, la yegua importada Brookline del entrenador Ismael Mártinez habría finalizado en el quinto lugar con la monta del jockey aprendiz Winder Veliz, y al finalizar la competencia los comisarios de pista indicaron la siguiente decisión:

DÉFICIT DE PESO EN EL REPESO: Según informe del JUEZ DE PESO el jinete WINDER VELIZ (BROOKLINE (USA) Nº 02) presentó 600 gramos menos en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: DESCALIFICAR el ejemplar BROOKLINE (USA) Nº 02 al último lugar y SANCIONAR al jinete WINDER VELIZ con MULTA todo de conformidad con los establecido en el artículo 248 del Reglamento Nacional de Carreras. quedando el orden definitivo de llegada de la siguiente manera: Primer Lugar: FAROLERA (USA) N° 03, Segundo Lugar: STAR OF GOD (USA) Nº 06, Tercer Lugar: MADAME KARINA Nº 07, Cuarto Lugar: PRINCESS WARRIOR N° 05, Quinto Lugar: GRAND GALA (USA) N° 04.

Información oficial publicada en la hoja de sanciones del INH que se da a conocer en las cuentas oficiales de la institución en distintas redes sociales.