Este es el Pick 3 sugerido del lunes 13 de abril de 2026 en Parx Racing

Para el programa de este lunes 13 de abril de 2026 en el hipódromo de Parx Racing, aquí tienes un análisis proyectado para la secuencia del Pick 3 dentro de la programación de 10 carreras que han sido programadas.
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Meridiano Bet: Sugerencia para el Pick 3
Consideraremos el Pick 3 que inicia en la primera carrera para buscar una base temprana, basada en las condiciones de pista y el desempeño reciente de los establos más efectivos del circuito y jinetes en las últimas semanas.
Primera Carrera: Maiden Claiming (6 1/2 Furlongs) Hora 12:40 p.m. (VEN)
En estos lotes de reclamo, los caballos que bajan de categoría o debutan con buen entrenamiento suelen dominar.
- Two Dollar Bill (5) su debut aquí fue de primer orden y está de turno.
- Gentleman Don (3) tiene un buen segundo en lote más fuerte.
- Motzoball Muhammet (4) a pesar del tiempo sin correr regresa con buenos aprontes.
Segunda Carrera: Starter Optional Claiming (6 1/2 Furlongs) Hora 1:07 p.m. (VEN)
Buscamos ejemplares que puedan controlar el ritmo desde el inicio.
- Samatbtha’s Capo (2) está mejorando, y ha demostrado su capacidad en cada salida.
- Maddle’s Garden (6) si hay mucha pelea inicial; podría rematar con fuerza.
- Noulikeabook (1) ganó de forma contundente la última vez y parece lista para repetir la victoria.
Tercera Carrera: Maiden Special Weight (6 1/2 Furlongs) Hora 1:34 p.m. (VEN)
Es la carrera con mayor calidad donde escogimos la Base: South Boundary (5), con la monta de Mychel Sanchez y el entrenamiento de Michael Pino (una de las duplas más ganadoras en Parx), este ejemplar destaca por sus cifras de velocidad recientes y su capacidad para correr cerca de la punta.
Resumen de la Jugada (Ticket Base)
Pick 3: (1ra) 3-4-5 / (2da) 1-2-6 / (3ra) 5 > Costo sugerido: $9.00 (si la base es de $1.00)
¡Mucha suerte con tu jugada!