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Este es el Pick 3 sugerido del lunes 13 de abril de 2026 en Parx Racing

Diez competencias están programadas para la jornada

Por

Darwin Dumont
Lunes, 13 de abril de 2026 a las 08:32 am
Este es el Pick 3 sugerido del lunes 13 de abril de 2026 en Parx Racing
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Para el programa de este lunes 13 de abril de 2026 en el hipódromo de Parx Racing, aquí tienes un análisis proyectado para la secuencia del Pick 3 dentro de la programación de 10 carreras que han sido programadas.

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Meridiano Bet: Sugerencia para el Pick 3

Consideraremos el Pick 3 que inicia en la primera carrera para buscar una base temprana, basada en las condiciones de pista y el desempeño reciente de los establos más efectivos del circuito y jinetes en las últimas semanas.   

Primera Carrera: Maiden Claiming (6 1/2 Furlongs) Hora 12:40 p.m. (VEN)

En estos lotes de reclamo, los caballos que bajan de categoría o debutan con buen entrenamiento suelen dominar.

  • Two Dollar Bill (5) su debut aquí fue de primer orden y está de turno.
  • Gentleman Don (3) tiene un buen segundo en lote más fuerte.
  • Motzoball Muhammet (4) a pesar del tiempo sin correr regresa con buenos aprontes.

Segunda Carrera: Starter Optional Claiming (6 1/2 Furlongs) Hora 1:07 p.m. (VEN)

Buscamos ejemplares que puedan controlar el ritmo desde el inicio.

  • Samatbtha’s Capo (2) está mejorando, y ha demostrado su capacidad en cada salida.
  • Maddle’s Garden (6) si hay mucha pelea inicial; podría rematar con fuerza.
  • Noulikeabook (1) ganó de forma contundente la última vez y parece lista para repetir la victoria.  

Tercera Carrera: Maiden Special Weight (6 1/2 Furlongs) Hora 1:34 p.m. (VEN)

Es la carrera con mayor calidad donde escogimos la Base: South Boundary (5), con la monta de Mychel Sanchez y el entrenamiento de Michael Pino (una de las duplas más ganadoras en Parx), este ejemplar destaca por sus cifras de velocidad recientes y su capacidad para correr cerca de la punta.

Resumen de la Jugada (Ticket Base)

Pick 3: (1ra) 3-4-5 / (2da) 1-2-6 / (3ra) 5 > Costo sugerido: $9.00 (si la base es de $1.00)

¡Mucha suerte con tu jugada!

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