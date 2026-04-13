Este es el Pick 3 sugerido del lunes 13 de abril de 2026 en Parx Racing

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Para el programa de este lunes 13 de abril de 2026 en el hipódromo de Parx Racing, aquí tienes un análisis proyectado para la secuencia del Pick 3 dentro de la programación de 10 carreras que han sido programadas.

Meridiano Bet: Sugerencia para el Pick 3

Consideraremos el Pick 3 que inicia en la primera carrera para buscar una base temprana, basada en las condiciones de pista y el desempeño reciente de los establos más efectivos del circuito y jinetes en las últimas semanas.

Primera Carrera: Maiden Claiming (6 1/2 Furlongs) Hora 12:40 p.m. (VEN)

En estos lotes de reclamo, los caballos que bajan de categoría o debutan con buen entrenamiento suelen dominar.

Two Dollar Bill (5) su debut aquí fue de primer orden y está de turno.

su debut aquí fue de primer orden y está de turno. Gentleman Don (3) tiene un buen segundo en lote más fuerte.

tiene un buen segundo en lote más fuerte. Motzoball Muhammet (4) a pesar del tiempo sin correr regresa con buenos aprontes.

Segunda Carrera: Starter Optional Claiming (6 1/2 Furlongs) Hora 1:07 p.m. (VEN)

Buscamos ejemplares que puedan controlar el ritmo desde el inicio.

Samatbtha’s Capo (2) está mejorando, y ha demostrado su capacidad en cada salida.

está mejorando, y ha demostrado su capacidad en cada salida. Maddle’s Garden (6) si hay mucha pelea inicial; podría rematar con fuerza.

si hay mucha pelea inicial; podría rematar con fuerza. Noulikeabook (1) ganó de forma contundente la última vez y parece lista para repetir la victoria.

Tercera Carrera: Maiden Special Weight (6 1/2 Furlongs) Hora 1:34 p.m. (VEN)

Es la carrera con mayor calidad donde escogimos la Base: South Boundary (5), con la monta de Mychel Sanchez y el entrenamiento de Michael Pino (una de las duplas más ganadoras en Parx), este ejemplar destaca por sus cifras de velocidad recientes y su capacidad para correr cerca de la punta.

Resumen de la Jugada (Ticket Base)

Pick 3: (1ra) 3-4-5 / (2da) 1-2-6 / (3ra) 5 > Costo sugerido: $9.00 (si la base es de $1.00)

¡Mucha suerte con tu jugada!