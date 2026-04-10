Japón inaugura su Triple Tiara este domingo con el Oka Sho (G1) para las tresañeras

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El mes de abril en la tierra del sol naciente es de importante significación. Este próximo domingo 12, se inaugura la denominada Triple Tiara, las tres carreras reservadas para las hembras nacidas en 2023, cuyo primer peldaño es el Oka Sho (G1), conocidas también como las 1000 Guineas Japonesas.

La pista de grama del hipódromo de Hanshin recibirá a una nutrido grupo de 18 competidoras, quienes buscarán anexarse la primera gema, para después ir al Yushun Himba (G1), las Oaks Japonesas en el hipódromo de Tokio el 24 de mayo y concluir con el Shuka Sho (G1) en Kioto el 18 de octubre.

Un espectáculo de altura para iniciar un gran evento

La potra Star Anise (Jpn), entrenada por Tomokatzu Takano y que viene de imponerse en el Hanshin Juvenile Fillies (G1) el pasado 14 de diciembre en Hanshin, sale en esta ocasión como una de las principales candidatas, con la monta de Kokei Matsuyama.

Descendiente del semental estadounidense Drefong, Star Anise (Jpn) posee campaña de cuatro actuaciones y dos primeros, con más de 84 millones de yenes en premios. Ella es integrante de la Llave 7 que conforman otras dos potras también cotizadas para la victoria: La primera favorita Dream Core (Jpn), montada por Christophe Lemaire y Lily Joie (Jpn), monta de Suguru Hamanaka.

El Oka Sho (G1) tiene un premio global de ¥306,370,000 ($1,999,151 aproximadamente), de los cuales ¥168,259,000 ($1,097,938) son para el primer lugar. La carrera está pautada como la undécima de la tarde en el circuito de Hanshin y la hora de salida es a las 3:40 p.m. (Hora Local).