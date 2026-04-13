Sovereignty vs Journalism Parte III: Cabeza a Cabeza, esto es lo que necesitas saber para el Oakland Handicap (G2)

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Llegó el duelo. La revancha. La tercera Parte III entre Sovereignty vs Journalism, en el Oaklawn Handicap (G2), con una bolsa de $1.25 millones, que se corre en distancia de 1.800 metros, reservado para ejemplares de 4 y más años, que atrajo una nómina de seis ejemplares.

Esta prueba estará en el orden 11 dentro de una cartelera de 12 carreras, el sábado 18 de abril en el hipódromo de Oaklawn Park, Hot Spring, Arkansas. Además, el circuito de Arkansas preparó el Bath House Row Stakes de $200,000 y el Valley Of The Vapors Stakes de $200,000, pruebas que anteceden a la carrera central.

Cabeza a Cabeza en el Oakland Handicap (G2)

Llegó la carrera que para muchos la dominan “la mejor del año” y sin duda, este duelo entre Sovereignty y Journalism ha calado desde sus enfrentamientos en el Kentucky Derby (G1) y Belmont Stakes (G1), ambos ganados por Sovereignty y escoltado por Journalism, lo que le valió al hijo de Into Mischief, el título de Caballo del Año 2025 y Mejor Potro de 3 años.

White Abarrio, ha acumulado $7,713,920 en su carrera. Su palmarés incluye victorias en el Florida Derby (G1) de 2022, el Whitney Stakes (G1) de 2023, el Breeders' Cup Classic (G1) de 2023 y el Pegasus World Cup Invitational Stakes (G1) de 2025. Irad Ortiz Jr. estará en sus hierros para Saffie Joseph Jr.

Liberal Arts, debuta con el entrenador Heather Irion y su propietario, Osmel Nunez, tras ser adquirido por 120,000 dólares en la subasta digital de Fasig-Tipton de diciembre. Liberal Arts realizó seis entrenamientos oficiales este año en Oaklawn antes de trasladarse a Fairmount Park, donde ahora se encuentra Irion.

El guiado por el venezolano Reynier Arrieta, ganó el Street Sense Stakes (G3) para potros de dos años en 2023 en Churchill Downs bajo la dirección del entrenador Robbie Medina. En su última carrera, Liberal Arts ganó el Knicks Go Overnight Stakes el pasado mes de mayo en Churchill Downs, también bajo la dirección del entrenador Brad Cox.

Sovereignty, que hace su debut como ejemplar de cuatro años, ganó cinco de sus seis carreras el año pasado para Mott y su criador y propietario Godolphin, incluyendo dos etapas de la Triple Corona: Kentucky Derby (G1) y Belmont Stakes (G1).

Sovereignty no ha corrido desde su victoria por 10 cuerpos en el Travers Stakes (G1) sobre 2 kilómetros el 23 de agosto en Saratoga. Junior Alvarado estará con las riendas. Mott, líder de Oaklawn en 1986, ganó esta prueba en 1995 con Cigar, dos veces Caballo del Año (1995-1996), y en 1996 con Geri. Godolphin ganó el Oaklawn Handicap (G2) en 2023 con Proxy y en 2025 con First Mission.

Sovereignty, que reside en el sur de Florida, recorrió media milla en 49,60 segundos el sábado por la mañana en el Centro de Entrenamiento de Payson Park.

Duke of Duval, un macho de cinco años hijo de Arrogate tiene dos actuaciones en la temporada. Un cuarto en el Mineshaft Stakes (G3) y un quinto en el Essex Handicap (G3). Es ganador de tres carreas, entrenado por Steven Asmussen, quien ganó este evento con Silver State en el 2021.

Journalism, recibió luz verde para el Oaklawn Handicap (G2) después de un entrenamiento de cinco furlongs en 1:00.60 el viernes en Santa Anita. Journalism ganó el Santa Anita Derby (G1) y el Haskell Stakes (G1) del año pasado y terminó segundo detrás de Sovereignty en el Kentucky Derby (G) y el Belmont Stakes (G1). McCarthy ganó el Oaklawn Handicap (G2) de 2018 con City of Light.

Publisher, necesitó 12 carreras para conseguir su primera victoria, pero ahora acumula una racha de tres triunfos consecutivos tras ganar el American Pharoah Overnight Stakes de 135,000 dólares el 28 de marzo en Oaklawn en su última carrera.

El Oaklawn Handicap (G2), está pautado para iniciar a las 8:20 p.m. y está pautada para la undécima carrera dentro de una cartelera de doce.