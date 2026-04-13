La mejor yegua de Australia ha sido derrotada y deja su invicto en 11 presentaciones

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Este fin de semana Sir Delius, se convirtió en la verduga de la hasta hoy, invicta Autumn Glow, al caer vencida en el Queen Elizabeth Stakes (G1) el 11 de abril en el hipódromo de Randwick. Sir Delius, demostró su excepcional calidad

Sir Delius la heroína que pudo vencer a Autumn Glow

Sir Delius, que fue la sensación de 2025, con una victoria en el Chairman's Handicap (G3) de Doomben en su debut australiano, seguida de imponentes victorias en primavera en el Underwood Stakes (G1) de Caulfield y el Turnbull Stakes (G1) de Flemington, demostró su calidad este fin de semana.

La hija de Frankel, entrenada por Gai Waterhouse y Adrian Bott tomó desquite luego de los terceros puestos en el Verry Elleegant Stakes (G1) de Randwick, detrás de Autumn Glow, y segundo puesto en el Ranvet Stakes (G1), ganado por Aeliana.

Autumn Glow, que llevaba 11 victorias en 11 intentos, pierde en su primer intento más allá de los 1.600 metros ante Sir Delius quien aprovechó su vulnerabilidad.

Sir Delius con la monta de Craig Williams, se impuso por dos largos y medio, sobre Lindermann, que remontó bien para conseguir el segundo puesto, relegando a la cansada Autumn Glow al tercer lugar, que animó la carrera en la recta final.

La ganadora, se llevó una bolsa de 3.06 millones de dólares australianos del Queen Elizabeth, dotado con 5 millones de dólares australianos, lo que supuso la segunda victoria en esta carrera para Williams y Sir Owen tras el triunfo de Criterion en 2015.