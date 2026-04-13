Dos entrenadores multados por silla rodada por el INH en la reunión 16

Suscríbete a nuestros canales

El segundo domingo del mes de abril contó con la celebración de la reunión número 16 del primer meeting de carreras de purasangres en el hipódromo La Rinconada, con una programación de 13 carreras donde se disputaron las nuevas ediciones de los clásicos Manuel Fonseca Arroyal GIII, Juan Vicente Tovar GIII, Federico Carmona Perera GII y Peggy Azqueta GII.

La Rinconada: Multados dos entrenadores por presentar sillas rodadas

En la quinta competencia no válida de la jornada dominical, se presentó la victoria del ejemplar Black Stone con la monta del astro zuliano Jaime Lugo para el entrenador Riccardo D’Angelo con un tiempo de 71’3 para 1.200 metros con un dividendo de 368,09 a ganador.

En dicha competencia, los comisarios de pista del Instituto Nacional de Hipódromos dieron a conocer la siguiente información en la hoja de sanciones de la reunión 16 luego de finalizada la jornada:

MULTA POR SILLA RODADA: Visto el informe presentado por el juez de partida con relación al ejemplar ZORRO VIEJO (USA) N° 07 donde indica que dicho ejemplar, llegó al aparato de partidas con la silla rodada, motivo por el cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al entrenador HUMBERTO CORREIA, de acuerdo a los establecido en los artículos 5, 14, 29 y 364 del Reglamento Nacional de Carreras.

Luego, en la octava carrera de la tarde dominical y primera de las válidas del juego del 5y6 nacional, donde ganó la yegua Petareña con el aprendiz Winder Veliz en la silla y presentada por el entrenador Jefferson Rivas, se dio a conocer lo siguiente por parte de los comisarios de pista:

MULTA POR SILLA RODADA: Visto el informe presentado por el juez de paddock con relación al ejemplar PETAREÑA N° 06 donde indica que el ejemplar luego de concluida la competencia, llegó con la silla rodada, motivo por el cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al entrenador JEFFERSON RIVAS, de acuerdo a los establecido en los artículos 5, 14, 29 y 364 del Reglamento Nacional de Carreras.