Kentucky Derby: Chief Wallabee entrena con nuevo implemento para el Derby de las Rosas

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El clasificado 21 para la edición 152 del Kentucky Derby (G1), Chief Wallabee, que quedó tercero detrás de Commandment y The Puma en el Florida Derby (G1), trascendió la tarde de este lunes que es muy posible estrene nuevo implemento para el Derby de las Rosas, en caso de exista alguna deserción a última hora para la carrera de los “dos minutos más emocionantes dentro del hipismo mundial”.

Su entrenador William Mott así lo confirmó

Chief Wallabee, que recientemente finalizó tercero en una de las pruebas preparatorias para el Kentucky Derby (G1), se encuentra trabajando con el implemento “Blinker” o Gríngolas, así lo declaró su entrenador a los medios ubicados alrededor del centro de entrenamiento Payson Park.

Mott, dijo: “En su última carrera, me pareció que estaba un poco distraído”, “Necesita algo para mantenerse más concentrado. Todavía le falta experiencia”.

Chief Wallabee realizó su primer entrenamiento con anteojeras (gríngolas) el sábado pasado en Payson Park. Completó la media milla en 49.60 segundos. Comenzó el entrenamiento con una ventaja de dos cuerpos sobre su compañero de cuadra, Batten Down, ganador de múltiples carreras importantes, y terminó con una ventaja de aproximadamente un cuerpo. Galopó con claridad, dejando atrás a su compañero.

El hijo de Into Mischief, partió de Payson Park en una furgoneta con destino a Churchill Downs. Mott declaró que planeaba realizar dos sesiones de entrenamiento con Chief Wallabee en Churchill. Mott hizo lo mismo con Sovereignty, el ganador del Kentucky Derby (G1) del año pasado, tras su segundo puesto en el Florida Derby (G1).

Existe una amplia posibilidad que Chief Wallabee, entre a la carrera, si se confirma que Stark Contrast, que ocupa el puesto 16 en la lista, corra en el American Turf (G2) dotado con un millón de dólaresen lugar del Derby.