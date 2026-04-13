Chad Brown va por 1-2-3 en el primer stakes de grama que se celebra en Ozone Park durante la temporada

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador Chad Brown presenta un sólido trío formado por Oversubscribed, Accent y Al Jafara en la primera carrera de stakes sobre césped del año en el circuito de The New York Racing Association, Inc. (NYRA), el Plenty of Grace Stakes de $150,000, una prueba de una milla que se celebrará el viernes en el hipódromo de Aqueduct.

Aqueduct: Chad Brown, por el 1-2-3 en New York

Brown, ganador de cinco Premios Eclipse, tiene la oportunidad de presentar a tres yeguas este sábado en lo que es la primera prueba stakes de grama de la temporada en el hipódromo de Aquedcut, ubicado en Ozone Park, New York. Oversubscribed, Accent y Al Jafara, son sus presentadas.

Oversubscribed, con Manuel Franco en su lomo es una yegua británica de 5 años propiedad de Klaravich Stables, terminó cuarta en su debut de 2024 en el hipódromo Fair Grounds. Ganadora de dos carreras importantes, destaca por su preferencia por un ritmo fuerte en la competencia.

Por otro lado, Accent, con José Lezcano en los hierros, es otra yegua británica de 4 años, mantiene un récord impecable de tres victorias consecutivas en Tampa Bay Downs y muestra buena aceleración en distancias de milla.

Finalmente, Al Jafara, de 4 años, contará con Dylan Davis en sus riendas, tuvo un desempeño discreto en su última carrera, y su entrenador busca la mejor distancia para recuperarla. Las tres yeguas fueron adquiridas en subastas de potros y tienen destacadas genealogías relacionadas con ganadores de Grupo 1.

Brown, se impuso en cinco ediciones consecutivas de esta carrera entre 2016 y 2021 con Mrs McDougal, Light in Paris, Uni, Fifty Five y Regal Glory. Este año se celebra la décima edición de la Plenty of Grace Stakes, lo que significa que Brown ha ganado cinco de las nueve ediciones disputadas en la historia de la carrera.

Javier Castellano busca impedir la hazaña

El jockey venezolano Javier Castellano, asume el récord encima de And One More Time, ganadora de Grado 1, que terminó quinta en su última carrera, el Hillsborough Stakes (G2) el 7 de marzo en Tampa Bay Downs. Entrenada por Mark Casse, hija de Omaha Beach, ganó el Natalma Stakes (G1) de una milla en el hipódromo de Woodbine.

El jueves, One More Time recorrió media milla en 49,95 segundos sobre la pista de entrenamiento de tierra de Belmont Park.

La séptima carrera de la jornada del viernes en Aqueduct, fue reservada para el Plenty of Grace Stakes de $150,000. Do Gooder, Relaxx, Storm Miami y Just Music, completan la nómina para esta prueba que inicia a las 4:21 p.m. hora venezolana.