Cantante urbano es condenado por posesión de arma y pide perdón

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Ángel Javier Avilés Monzón, conocido en el medio artístico como Yovngchimi ha sido condenado a un año y ocho meses de prisión por posesión de armas automáticas.

El Tribunal Federal halló pruebas suficientes para declararlo culpable de uno de los cargos que enfrenta. Tras su sentencia, mostró arrepentimiento y pidió disculpas a su familia y al Gobierno de Estados Unidos por "haberlos decepcionado".

Yovngchimi fue detenido por las autoridades en diciembre de 2024, en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Puerto Rico.

Historial de uso de armas de fuego

Según el documento judicial, Yovngchimi habría adquirido una ametralladora modificada para disparar de forma automática, el 4 de junio de 2023 y el 25 de agosto de 2024.

Además, se incluye a las pruebas incriminatorias una serie de mensajes de texto, fotos, videos y comunicaciones en los que se discutía el uso de un arma de fuego con otras personas.

Yovngchimi comprometido con su conducta

El cantante urbano prometió "hacer una mejor vida" y se comprometió a mejorar su imagen pública. Su disquera, Rock Nation respaldó ante la corte los propósitos del artista con su conducta.