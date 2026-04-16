Viviana Gibelli reaccionó al nuevo álbum de Chyno y Nacho

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“Radio Venezuela”, es la nueva producción musical del popular dúo venezolano Chyno y Nacho. El proyecto que tiene grandes colaboraciones con artistas como Joaquina, Rawayana y Noreh, es del agrado del público, entre ellos Viviana Gibelli.

Disfrutando de buena música

A través de las redes sociales la animadora, actriz y exreina de belleza reaccionó al proyecto musical, escuchando el tema “CORALES” mientras conducía en Miami.

En un gran día soleado Gibelli manejó inspirada y con felicidad bajo la melodía del dúo, quienes con su nuevo álbum de estudio demuestran su talento, creatividad e ingenio para escribir temas únicos que encantan al público.

La exconductora del programa “La Guerra de los sexos”, se mostró muy feliz al cantar el verso de la canción que menciona Los Roques, Margarita y Tucacas, lugares paradisíacos de Venezuela.

“Que buen álbum de Chyno y Nacho. Este álbum me encanta, son dos generaciones juntas, como dice Nacho. Rawayana, Elena, Joaquina, Neutro, Danny Ocean, todo el álbum te hace poner la piel de gallina”, destacó.

Chyno y Nacho responden a Viviana

En el clip estaba su hija Aranza Akinin, quien destacó que su canción favorita del álbum es “Corales”.

Los seguidores aplaudieron ver a Gibelli tan sonriente y apoyando el talento nacional. Recordemos que en el pasado el grupo lanzó la canción “Mi niña bonita”, que se convirtió en un éxito nacional e internacional.

La cuenta oficial de Chyno y Nacho reaccionaron a la publicación escribiendo: “Te queremos Viviana”.