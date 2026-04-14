A un paso de la inmortalidad: El jinete que puede romper un empate histórico este domingo en La Rinconada

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El Hipódromo Internacional La Rinconada capta la atención de toda la fanaticada hípica con la celebración de su reunión número 17. Esta jornada ofrece un programa de alta factura que destaca por la disputa de dos competencias de gran jerarquía: el Clásico Internacional Presidente de la República (Grado I) y el Clásico Blondy (Grado III). Ambos eventos forman parte integral del juego del 5y6 nacional, lo cual garantiza una tarde de emociones y estrategia para los apostadores.

Un duelo histórico por el liderato: Clásico "Blondy"

Desde su instauración en el calendario oficial en 2008, el Clásico Blondy mantiene una trayectoria casi ininterrumpida, con la única excepción de la temporada 2025. En este periodo, dos fustas sobresalen como los máximos ganadores del evento: Emisael Jaramillo y Jean Carlos Rodríguez.

Jaramillo consolidó su dominio con tres victorias gracias a las yeguas Miss Miranda (2011), Nike And Me (2012) y Otra Melodía (2015). Por su parte, Rodríguez alcanzó la misma cifra de éxitos con Violent Love (2016), Newmarket (2018) y, más recientemente, con Daniela Runner en la edición de 2024.

Rodríguez busca la supremacía en solitario: La Rinconada

En la actualidad, solo el experimentado Jean Carlos Rodríguez permanece activo en el óvalo de Coche entre los jinetes con múltiples triunfos en este compromiso. Esta situación le otorga una oportunidad de oro para romper el empate con Jaramillo y quedar como el líder solitario en el historial de la selectiva.

Para esta misión, Rodríguez conducirá a Quality Princess, una experimentada yegua alazana de siete años bajo la tutela de José Gregorio Rodríguez. La competidora posee una hoja de servicios con 43 presentaciones y cinco fotos en el recinto de ganadores. En su actuación más reciente, durante el Clásico Gustavo J. Sanabria, ocupó la segunda casilla a nueve cuerpos de la ganadora, Princesa Fina. Con este respaldo, la hija de la cría nacional intentará brindar una nueva victoria a su jinete para inscribir su nombre en la historia definitiva del Clásico Blondy.

Jinete: Líder Absoluto Más Ganando 5y6 nacional

El destino pone sobre los hombros de Jean Carlos Rodríguez una oportunidad única para agigantar su leyenda en el óvalo de Coche. El fusta llega a este compromiso con la madurez necesaria para afrontar la presión que implica el liderato histórico de la prueba. Si la estrategia y el empuje de Quality Princess responden en el tramo decisivo, Rodríguez alcanzará su cuarta corona en el Clásico Blondy, un hito que lo elevará al primer peldaño del escalafón de jinetes en solitario y ratificará su vigencia como uno de los conductores más efectivos en las distancias de aliento.