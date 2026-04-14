Histórico: Yoqueta venezolana consigue cuatro victorias en inicio de meeting de Fairmount Park

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La tarde de este martes 14 de abril del 2026 quedará en el recuerdo y en la vida de la joven yoqueta venezolana Johanis Aranguren, quien cumple temporada como aprendiz en el turf de Estados Unidos, al conseguir una hazaña para su historial y para el hipismo venezolano en tierras internacionales.

Estados Unidos: Johanis Aranguren con cuatro victorias en una misma jornada

La aprendiz de yoqueta venezolana Johanis Aranguren guardará en su recuerdo el 14 de abril del 2026 como una fecha que no olvidara en su vida y en su carrera como látigo, al iniciar el meeting de Fairmount Park con un marca de cuatro victorias y un segundo lugar.

Aranguren se movió al óvalo ubicado en Illinois donde hará campaña hasta el próximo mes de octubre y con lo realizado este martes, se erigió como el mejor látigo de la jornada y de Estados Unidos al lograr en un mismo día su primer doblete, hat Trick y Poker de triunfos en un recinto norteamericano.

La programación de ocho carreras la inicio la joven venezolana con un triunfo en la primera carrera en un Maiden Claiming de $12.000 en recorrido de 1.000 metros en arena donde triunfó con Time To Toast, propiedad y entrenado por Terry Burdes y dejó un crono oficial de 1:00.20 y generó dividendos de $29.60 a ganador, $7.20 el place y $5.20 el show.

Seguidamente, en la segunda carrera de la jornada confirmó que su lauro no fue una victoria y en un claiming de $9.600, triunfaría con el ejemplar Verrazano First del trainer Pat Clay en otra prueba de 1.000 metros y donde dejó parciales oficiales de 59.98 y pagó dividendos de $8.20 a ganador, $4.20 el place y $3.40 el show de la carrera.

El triplete de Johanis lo alcanzaría en su tercer compromiso de monta en la quinta competencia de este martes en un claiming de $10.200 con la yegua Thirsty Natalie, también en cinco furlongs, donde marcó tiempo de 1:00.90 en dupla con el entrenador Steve Mantle y pagó dividendos de $3.20; $2.40 y $2.40 respectivamente.

Para finalizar, en la octava prueba de la jornada y última monta del día para Johanis Aranguren completaría su cuarteto de triunfos con el ejemplar Wahisa of Mardan en un Maiden Special Weight de $28.000 con un tiempo de 1:00.66 en 1.000 metros en arena y generó el dividendo más alto de la tarde al pagar $41.60 a ganador, $18.40 el place y $7.80 el show.

Su única monta que no ganó sería en la séptima prueba donde finalizó segunda detrás de su compatriota Frank Reyes. Con este inicio, Johanis Aranguren se convierte en la primera yoqueta venezolana en ganar cuatro carreras en una jornada de un meeting y además en la primera en liderar una estadística en un óvalo de Estados Unidos.

Aranguren volverá a los estribos el sábado con cuatro compromisos de montas más.