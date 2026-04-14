De la mano de Joel Rosario al óvalo de Coche: El retorno que acapara las miradas en las no válidas

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El óvalo de Coche se viste de gala este domingo 19 de abril con la celebración de su reunión número 17. La cartelera consta de 11 competencias de alto nivel, entre las cuales destacan dos eventos de grado con impacto directo en el juego del 5y6: el Clásico Blondy (Grado III) y el Clásico Internacional Presidente de la República (Grado I).

Un retorno de jerarquía en el ciclo no válido: Egiobe (USA) La Rinconada

La tercera carrera del programa convoca a ejemplares nacionales e importados de tres años, en condición de debutantes o no ganadores. En una distancia de 1.500 metros, nueve purasangres buscarán la victoria, con el zaino Egiogbe (USA) como uno de los principales focos de atención. El pupilo del Stud “María Luisa” salta a la pista bajo la tutela del entrenador Oscar Manuel González y contará con la conducción del jinete Yoelbis González.

El importado, nacido y criado en el Haras Kentucky, marca su regreso a la acción oficial tras un periodo de inactividad de 126 días. Su última aparición pública ocurrió el 14 de diciembre de 2025, fecha en la que ocupó la cuarta casilla en el Clásico Comparación (Grado I). En aquella oportunidad, el ejemplar contó con los servicios del fusta estelar dominicano Joel Rosario.

El camino hacia la primera foto: 1.500 metros

A pesar de su roce selectivo, Egiogbe aún busca su primer triunfo en una campaña que suma cinco presentaciones. El compromiso del domingo representa un desafío estratégico, pues el zaino deberá medir fuerzas ante rivales de la talla de Magneto y Triunfante, quienes figuran como los enemigos de mayor fuerza en la nómina.

Con el respaldo de su fogueo previo y un nuevo equipo de establo, este nieto de la hípica estadounidense intentará capitalizar su experiencia para salir del lote de no ganadores y proyectar su nombre hacia los eventos de mayor aliento en la presente temporada.

Ejercicio: La Rinconada Carreras Datos Hípicos

El último trabajo previo de este zaino importado de tres años lo realizó el pasado 10 de abril del año en curso, donde con Eglinder Betancourt E/S del aparato 25,1 37,2 49,2 (800) 64/78,4// retrasó y luego cómodo. Informó la División de Tomatiempos del INH