Water Jet: A 19 años del nacimiento de un titán de las pistas venezolanas

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El 14 de abril de 2007, el Haras San Isidro fue testigo del nacimiento de uno de los atletas más impresionantes que ha pisado la arena del Hipódromo La Rinconada. Water Jet, hijo del legendario semental Water Poet en la yegua Fleet Jet (por Afleet), surgió como un ejemplar de clase excepcional. Por su capacidad pistera y su dominio absoluto frente a sus rivales, este purasangre ocupa, sin lugar a dudas, un puesto de honor entre los diez mejores caballos venezolanos de todos los tiempos.

Un camino invicto hacia la gloria: Triunfos La Rinconada

Su trayectoria comenzó de forma impecable el 14 de febrero de 2010, fecha de su debut triunfal en una distancia de 1.100 metros. Tras superar con facilidad dos compromisos en lotes comunes, donde dejó registros cronométricos de alta factura, el pupilo del Haras San Isidro dio el salto hacia las pruebas selectivas. Su primera victoria de jerarquía llegó en el Gran Premio Unicría, sobre un recorrido de una milla.

A partir de ese momento, el nombre de Water Jet se inscribió con letras de oro en los libros de historia. El alazán conquistó el Clásico José Antonio Páez, primera gema de la triple corona nacional. Poco después, ratificó su superioridad en el Clásico Cría Nacional, donde cruzó la meta con una ventaja abrumadora de 14 cuerpos y un tiempo de 124 segundos exactos para los dos kilómetros. Finalmente, alcanzó la consagración definitiva en el Clásico República Bolivariana de Venezuela, título que lo convirtió en el octavo triple coronado del país y apenas el segundo en lograrlo de manera invicta, una hazaña que hasta entonces solo ostentaba el mítico Gradisco.

Récords de pista y proyección internacional

La racha de éxitos no se detuvo con la triple corona. En la Copa de Oro de Venezuela, Water Jet estableció un récord de pista para la distancia de 2.400 metros con una marca de 146.4 segundos, tras aventajar a sus perseguidores por 14 cuerpos. Su primera derrota ocurrió en una edición histórica del Clásico Simón Bolívar, donde finalizó en la tercera casilla frente a otro invicto de la época, Tato Zeta.

Sin embargo, su redención llegó en el escenario internacional. En el Clásico del Caribe, bajo la conducción de Emisael Jaramillo, el tordillo tomó la punta desde el salto inicial y nunca cedió el liderato. Su victoria al galope no solo le otorgó el trofeo, sino que también estableció un récord vigente para el evento internacional con un tiempo de 108.8 segundos para los 1.800 metros.

El final de una campaña legendaria

Tras un descanso de cuatro meses, regresó a la acción en 2011 con una demostración de poder en el Clásico Propietarios La Rinconada. En aquella ocasión, el campeón doblegó a sus rivales en los 2.000 metros con una combinación de velocidad y resistencia inalcanzable. No obstante, las lesiones marcaron el ocaso de su vida deportiva. Su última presentación tuvo lugar en el Clásico Simón Bolívar de 2011, donde ocupó el sexto lugar tras sufrir una claudicación en su miembro posterior izquierdo.

Water Jet cerró su campaña con un balance impresionante de once victorias en trece participaciones. Su fallecimiento inesperado ocurrió el 2 de noviembre en el Haras Paumar, donde cumplía funciones como padrillo. Hoy, a casi dos décadas de su nacimiento, la afición hípica aún recuerda con nostalgia las zancadas de un caballo que, pese a los problemas físicos, demostró una gallardía propia de los inmortales.