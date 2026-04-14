Atención en la última: Debuta una nieta del sorpresivo ganador de las "Rosas" en La Rinconada

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El Hipódromo Internacional La Rinconada se convertirá este domingo 19 de abril de 2026 en el epicentro de la pasión hípica nacional. La reunión número 17 de la temporada presenta un cartel de 11 competencias de alto nivel, entre las cuales destacan dos eventos selectivos de gran envergadura. La jornada iniciará formalmente a la 1:25 pm y promete emociones constantes para la afición.

Un cierre de gala con genética de campeones: Potra 1.100 metros

El cierre del juego del 5y6 nacional presenta un atractivo especial en la undécima carrera del programa. El llamado convoca a yeguas de tres años, tanto nacionales como importadas, en condición de debutantes o no ganadoras. En un lote compuesto por 11 aspirantes, la mirada de los analistas se posa sobre la figura de De La Cruz, una potra que hace su estreno oficial con un respaldo genético que invita al optimismo.

La pupila del entrenador César Morón, que contará con los servicios del jinete Winder Véliz, es hija del veloz semental Mr. Defence en la matrona My Pleasure (por Giacomo). El linaje de esta alazana combina velocidad y resistencia, elementos fundamentales para destacar en el óvalo de Coche.

Un árbol genealógico de quilates: Padres Abuelo

La ascendencia de De La Cruz garantiza clase en la pista. Su padre, Mr. Defence, cumplió una campaña excepcional con un registro de siete victorias en apenas 11 presentaciones. Por el lado materno, My Pleasure no se quedó atrás: obtuvo cuatro triunfos en 13 salidas, donde resalta su victoria a los tres años en el Clásico Hipódromo La Rinconada.

El abuelo materno de la potra añade un componente de prestigio internacional a la nota. Se trata de Giacomo, el recordado y sorpresivo ganador del Kentucky Derby en el año 2005. Bajo la tutela de John Shirreffs y con la monta de Mike Smith, aquel ejemplar sacudió las pizarras de Churchill Downs con un dividendo de 50 a 1, una de las hazañas más recordadas en la historia de las "Rosas".

El reto del debut ante rivales de peso: Enemigas

A pesar del pedigree que ostenta la presentada de César Morón, la tarea no será sencilla. De La Cruz enfrentará a 10 contrincantes en un lote donde ya suenan con fuerza los nombres de Flecha Veloz, Grande Gioia y la importada Willy Nilly (USA) como las principales favoritas de la cátedra.

El debut de esta nieta de Giacomo representa uno de los puntos de mayor interés para los seguidores del 5y6, quienes deberán decidir si el linaje de la potra es suficiente para superar la experiencia de sus rivales en el compromiso que baja el telón de la reunión dominical.

Ejercicios: De La Cruz La Rinconada Potra

27-mar, del aparato. 25 37,1 50,2(8) 65,3/ 81,3// al tiro, cómoda e/s con remate de 13,1 (W. Veliz)

4-abr, 15,3 27,3 39,4(6) 52,3 2p 66,4/ 81,4// movida al final e/p con remate de 12,1 (W.Veliz). Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.