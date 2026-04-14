¿Heredará la clase? La hermana de un ganador selectivo salta a la pista en el 5y6 de La Rinconada

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El primer meeting de la temporada 2026 en el Hipódromo Internacional La Rinconada alcanza su punto culminante este domingo 19 de abril. La reunión número 17 del año presenta un atractivo programa de 11 competencias, donde destaca la celebración de dos pruebas de máxima jerarquía en el calendario nacional. La expectativa de la afición se concentra en el tradicional juego del 5y6, el cual iniciará sus acciones a partir de la sexta carrera a las 3:30 pm.

Un debut de lujo para bajar el telón: La Rinconada

La undécima competencia del orden, que funciona como la sexta válida para los juegos de azar, acapara las miradas de los especialistas. Con hora de partida fijada a las 5:35 pm, este compromiso especial reúne a yeguas nacionales e importadas de tres años, en condición de debutantes o no ganadoras. El lote de 11 aspirantes recorrerá una distancia de 1.100 metros en busca de una bolsa total de 33.800 dólares en premios.

En esta prueba de cierre, el entrenador Oscar Manuel González presenta a una de las piezas con mayor respaldo genético de la jornada: Sea Of Flames. La potra castaña de tres años portará la gualdrapa número 11 y contará con la conducción del jinete profesional Eglindert Betancourt.

Sangre de campeones en el Haras Los Samanes

Sea Of Flames es un producto de la alianza entre el semental Jupiter Pluvius y la yegua madre Drama Queen. Este origen la convierte en hermana materna del rendidor ganador selectivo Marco Antonio, lo que ratifica la calidad de su línea sucesoria. Nacida y criada en el Haras Los Samanes Polo And Racing, la defensora de los colores del Stud Andrea Stable I llega a la pista con la responsabilidad de honrar un pedigree de clase mundial.

El legado imbatible de Curlin

La influencia internacional de esta debutante surge a través de su abuelo materno, el legendario Curlin. Este nombre representa excelencia absoluta en la hípica global, tras una campaña pistera excepcional de 11 victorias en 16 salidas y una producción monetaria que superó los 10.501.800 dólares.

El historial de Curlin incluye conquistas en las citas más exigentes del turf estadounidense. En su vitrina de trofeos destacan eventos de Grado 1 como el Preakness Stakes, la Breeders' Cup Classic, el Woodward Stakes, el Stephen Foster Handicap y dos ediciones del Jockey Club Gold Cup. Esta herencia de vigor y capacidad atlética sitúa a Sea Of Flames bajo la lupa de los apostadores, quienes ven en ella una seria candidata para clausurar la jornada con un triunfo de altura.

Ejercicio: La Rinconada Carreras Datos Hípicos

El último trabajo previo de esta castaña debutante lo realizó el pasado seis de marzo del año en curso, donde con L. Tovar E/S del aparato 25,3 38,1 50,4 (800) 65,2/80,3// al tiro, cómoda, a un cuerpo de Aslaug con remate de 12,3. Informó la División de Tomatiempos del INH