Voló en la pista: Entérate del ajuste de la gran opción de Gaceta Hípica para buscar el éxito en el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días de la reunión número 17 en el hipódromo La Rinconada, los ejemplares entraron en su fase de ajustes y tanto jinetes como entrenadores evalúan las condiciones atléticas de cada purasangre antes de la jornada dominical que, tendrá 11 carreras, la cual se destaca por los dos eventos selectivos de gala: La edición 105 del Clásico Internacional Presidente de la República (GI) y la edición 15 del Clásico Blondy (GIII).

En la octava carrera, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional es reservada para caballos nacionales e importados de cinco y más años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros más el premio adicional a repartir de $27.040.

Ejemplar: Gran Opción 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

De los 10 competidores se encuentra presente el importado Rozagante (USA) (número 8 en la gualdrapa), será montado por el destacado jinete Robert Capriles y bajo la preparación de Luis Peraza para los colores del Stud Don Rafael V.

Asimismo, el cuatroañero estadounidense se perfila como el primer favorito y gran opción de Gaceta Hípica por lo que demuestra, condiciones atléticas óptimas y un batallador en la pista.

Su última actuación fue el 22 de marzo y fue capaz de arribar segundo a 1 1/2 cuerpo del ganador Hollywood.

Ajuste previo: La Rinconada

El día miércoles 15 de abril, el pupilo de Peraza ajustó 38,3 para 600 metros, en pelo, veloz, contenido y muy bien, con remate de 12,3 informado por la hoja de ajustes por parte de la División Oficial de Tomatiempos de Instituto Nacional de Hipódromos.

Enemigos de la carrera: Ejemplares