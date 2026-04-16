Deyker Acosta busca reaparecer con todo: dos compromisos clave en el 5y6

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Carlos A. Chacón A. | @Cachacon_20

Esta semana se disputa una nueva reunión de carreras en el Hipódromo Internacional La Rinconada, donde dos pruebas selectivas serán las atracciones principales: el XV Clásico Blondy (GIII) y el CV Clásico Internacional Presidente de la República (GI).

En medio de esta exigente jornada, una de las figuras a seguir será el regreso del jinete aprendiz Deyker Acosta, quien vuelve a la acción con dos importantes compromisos dentro de las carreras del 5y6, específicamente en la segunda y sexta válida.

Compromisos

Su primera aparición será el domingo 19 de abril en la séptima competencia (segunda válida). Allí montará a la yegua Luna Dulce (7), pupila del entrenador Fernando Parilli Tota y perteneciente al Stud Z.M. El recorrido será de 1.200 metros, distancia en la que Acosta ya la ha montado en sus dos últimas presentaciones.

“Es una yegua que en una oportunidad obtuvo la victoria conmigo, la conozco a la perfección. Olviden su última salida. Estoy seguro de que puede estar decidiendo para esta oportunidad, así que no la dejen por fuera en sus combinaciones”, declaró el jinete en exclusiva para Gaceta Hípica.

Cabe recordar que Deyker Acosta y Luna Dulce visitaron el paddock de ganadores, el pasado 19 de octubre de 2024, también en distancia de 1.200 metros.





Segunda monta del día

Para el cierre de la jornada, en la sexta válida, Acosta se subirá a Inspectora (5), nuevamente bajo la tutela de Parilli y representando al mismo stud.

“Tuve la oportunidad de correrla en una ocasión. La yegua lo hizo bastante aceptable; nos pasaron llegando. No la dejen por fuera en sus jugadas. Se encuentra un poco más tonificada en comparación con su debut y compromisos anteriores”, afirmó con convicción.

En la última competencia de esta hembra, de tres años, arribó en el cuarto lugar con el jinete profesional José Alejandro Rivero, prueba que lideró la importada Brookline, el pasado 8 de marzo.

El aprendiz aprovechó para agradecer al entrenador Parilli por el respaldo brindado tras su regreso, así como a los demás preparadores que día a día le permiten trabajar sus ejemplares durante la semana.

Objetivo claro: empezar una racha de triunfos

El jinete, de cara a la reunión 17, buscará una actuación destacada que le permita seguir sumando oportunidades en distintas cuadras y comenzar una racha de victorias en el principal óvalo del país.

Finalmente, Acosta invitó a la fanaticada a acercarse al hipódromo La Rinconada para disfrutar de las carreras y, de paso, sellar el 5y6.

“Los invito a sellar el 5y6, que estará bastante emocionante como todas las jornadas de carreras”, concluyó.