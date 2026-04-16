Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el jueves 16 de abril

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La jornada de este jueves en el hipódromo de Gulfstream Park, es la tercera semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, contará con ocho carreras, que no incluye pruebas stakes. Esta jornada inicia a las 12:50 p.m. hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.600m, grama (12:50 p.m. VEN)

In Timing (8) terminó tercera en una competencia de mayor nivel la última vez y ese rendimiento parece sólido para este descenso de categoría .

terminó tercera en una competencia de mayor nivel la última vez y ese rendimiento parece sólido para este descenso de categoría She's Chloe (6) el lote es parejo como para que logre el triunfo.

el lote es parejo como para que logre el triunfo. Sliceaway (4) también entran en la contienda como posible sopresa.

Segunda carrera: 900m, arena (1:21 p.m. VEN)

Celtic Dispute (2) tiene buenos aprontes para su debut. Su pedigrí es el ideal para la distancia.

tiene buenos aprontes para su debut. Su pedigrí es el ideal para la distancia. Boots (6) encabeza las apuestas y parece ser el rival a batir en su debut en esta carrera para caballos sin victorias.

encabeza las apuestas y parece ser el rival a batir en su debut en esta carrera para caballos sin victorias. Dorothy (1) también merece ser tenida en cuenta como debutante.

Tercera carrera: 1.600m, grama (1:54 p.m. VEN)

Walking In Memphis (1) ganó en esta misma distancia la última vez y parece ser el rival a batir. Defiende el Dato Clave de la jornada.

Cuarta carrera: 1.000m, tapeta (2:26 p.m. VEN)

Emerald Ember (4) se perfila como el rival a batir tras quedar tercero en esta misma distancia la última vez, y podría resultar difícil de vencer .

se perfila como el rival a batir tras quedar tercero en esta misma distancia la última vez, y podría resultar difícil de vencer Ocala Gala (1) finalizó segundo en su última carrera, cuidado que puede lograr su cometido.

finalizó segundo en su última carrera, cuidado que puede lograr su cometido. London (3) también merece ser tenido en cuenta.

Quinta carrera, 1.600m, grama (2:58 p.m. VEN)

City Minute (7) es ganadora en la distancia, merece ser considerada a pesar de su inactividad.

es ganadora en la distancia, merece ser considerada a pesar de su inactividad. Souper Landslide (6) ganó de forma impresionante en esta misma distancia.

ganó de forma impresionante en esta misma distancia. Sapphire Girl (3) merece ser considerada.

Sexta carrera: 1.100m, tapeta (3:30 p.m. VEN)

You Signed It (3) obtuvo un meritorio segundo puesto en una categoría inferior la última vez y ahora sube de nivel con confianza .

obtuvo un meritorio segundo puesto en una categoría inferior la última vez y ahora sube de nivel con confianza Nuestras Perfect Amanda (2) puede tener un buen desempeño después de su reciente actuación.

puede tener un buen desempeño después de su reciente actuación. Jenadriyah (1) también merece ser tenida en cuenta.

Séptima carrera: 1.300m, arena (4:02 p.m. VEN)

Jestina (1) su carrera anterior la pone en alto nivel de consideración. Cuidado que en esta categoría se le puede presentar.

su carrera anterior la pone en alto nivel de consideración. Cuidado que en esta categoría se le puede presentar. Drama (4) ganó de forma contundente la última vez y se perfila como el rival a batir tras dominar la carrera en esta misma pista .

ganó de forma contundente la última vez y se perfila como el rival a batir tras dominar la carrera en esta misma pista Eileen's A Warrior (7 merece ser considerada seriamente.

Octava carrera; 1.600m, grama (4:35 p.m. VEN)