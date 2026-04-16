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Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el jueves 16 de abril

La información para combinar en el programa del Palm Meet

Por

Darwin Dumont
Jueves, 16 de abril de 2026 a las 08:00 am
Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el jueves 16 de abril
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La jornada de este jueves en el hipódromo de Gulfstream Park, es la tercera semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

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Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, contará con ocho carreras, que no incluye pruebas stakes. Esta jornada inicia a las 12:50 p.m. hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.600m, grama (12:50 p.m. VEN)

  • In Timing (8) terminó tercera en una competencia de mayor nivel la última vez y ese rendimiento parece sólido para este descenso de categoría.
  • She's Chloe (6) el lote es parejo como para que logre el triunfo.
  • Sliceaway (4) también entran en la contienda como posible sopresa.

Segunda carrera:  900m, arena (1:21 p.m. VEN)

  • Celtic Dispute (2) tiene buenos aprontes para su debut. Su pedigrí es el ideal para la distancia.
  • Boots (6) encabeza las apuestas y parece ser el rival a batir en su debut en esta carrera para caballos sin victorias.
  • Dorothy (1) también merece ser tenida en cuenta como debutante.

Tercera carrera: 1.600m, grama (1:54 p.m. VEN)

  • Walking In Memphis (1) ganó en esta misma distancia la última vez y parece ser el rival a batir. Defiende el Dato Clave de la jornada.

Cuarta carrera: 1.000m, tapeta (2:26 p.m. VEN)

  • Emerald Ember (4) se perfila como el rival a batir tras quedar tercero en esta misma distancia la última vez, y podría resultar difícil de vencer.
  • Ocala Gala (1) finalizó segundo en su última carrera, cuidado que puede lograr su cometido.
  • London (3) también merece ser tenido en cuenta.

Quinta carrera, 1.600m, grama (2:58 p.m. VEN)

  • City Minute (7) es ganadora en la distancia, merece ser considerada a pesar de su inactividad.
  • Souper Landslide (6) ganó de forma impresionante en esta misma distancia.
  • Sapphire Girl (3) merece ser considerada.

Sexta carrera: 1.100m, tapeta (3:30 p.m. VEN)

  • You Signed It (3) obtuvo un meritorio segundo puesto en una categoría inferior la última vez y ahora sube de nivel con confianza.
  • Nuestras Perfect Amanda (2) puede tener un buen desempeño después de su reciente actuación.
  • Jenadriyah (1) también merece ser tenida en cuenta.

Séptima carrera: 1.300m, arena (4:02 p.m. VEN)

  • Jestina (1) su carrera anterior la pone en alto nivel de consideración. Cuidado que en esta categoría se le puede presentar.
  • Drama (4) ganó de forma contundente la última vez y se perfila como el rival a batir tras dominar la carrera en esta misma pista.
  • Eileen's A Warrior (7 merece ser considerada seriamente.   

Octava carrera; 1.600m, grama (4:35 p.m. VEN)

  • Walter Me Lad (1) es ganador en distancia similar, cuidado que el cambio de lote lo puede beneficiar.
  • Jayhawk (8) ganó de forma contundente en su última carrera y parece ser el rival a batir al regresar al mismo nivel.
  • Navy Cross (5) también merece ser tenido en cuenta

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