Jinete nativo de Barbados consigue esta importante distinción en Estados Unidos

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El jinete Micah Husbands quien tiene su base en Gulfstream Park, el sábado, se trasladó a hipódromo de Oaklawn Park, donde consiguió su primera victoria en una carrera de Grado 1 en la prestigiosa Apple Blossom Stakes (G1), la carrera para potrancas y yeguas adultas, bajo la tutela del entrenador Saffie Joseph, Jr.

Esta fue la segunda victoria de Grado que Husbands ha obtenido este año en Oaklawn, tras el Essex Handicap (G3) con Skippylongstocking en marzo, también entrenada por Saffie Joseph, Jr. Ambos, nativos de Barbados.

El panel de expertos eligió a Husbands como el más valioso

Desde Gulfstream Park, Husbands montó a Claret Beret, de 5 años, en el Apple Blossom Stakes (G1), dotado con 1,25 millones de dólares, carrera en la que participó Nitrogen, potranca de 3 años ganadora del premio Eclipse el año pasado y montada por José Ortiz. El Apple Blossom Stakes (G1) formó parte del Festival de Carreras del Sur, que se celebra anualmente en Oaklawn.

Tras su victoria en el Royal Delta Stakes (G3) en Gulfstream con su jinete habitual, Husbands, sobre Claret Beret derrotó a un grupo de nueve participantes, para cruzar la meta con una ventaja de 4 cuerpos y medio en 1:42.21 para la milla y un dieciseisavo (1,700m).

Husbands es oriundo de Barbados, al igual que Saffie Joseph, Jr., quien ha sido un gran seguidor del joven de 23 años desde su llegada a Gulfstream procedente de Woodbine. Este dúo de jinete y entrenador tiene un porcentaje de victorias del 20%. Husbands consiguió su primera victoria en Estados Unidos el 27 de septiembre de 2024 con Joseph y es sobrino de Patrick Husbands, ocho veces ganador del premio Sovereign y miembro del Salón de la Fama canadiense.

Husbands ha regresado esta semana a su base en Gulfstream y actualmente se encuentra empatado en la clasificación de jinetes con cuatro victorias. Consiguió 27 victorias durante la temporada de campeonato de Gulfstream, que finalizó el 29 de marzo.